Чтобы выжить: почему европейские автозаводы вынуждены заселять к себе китайцев

Производственные площадки ведущих европейских автоконцернов работают от силы вполовину своей мощности, и эту проблему необходимо решать как можно быстрее. Закрываться — не дело, судорожно наращивать объемы выпуска в столь смутные времена — тем более. Стало быть, решили боссы тамошнего автопрома, остается одно — попробовать сдать простаивающие линии китайским автокомпаниям. Однако портал «АвтоВзгляд» не верит, что такой вариант развития событий способен закончиться хэппи-эндом для автопрома Старого Света.

Пытаться делать вид, что ничего плохого не происходит, больше не имеет смысла

Казалось, этого просто не могло случиться, но жизнь, как известно, является лучшим режиссером. И вот машиностроение старушки Европы, всегда славившееся своим скрупулезным подходом к качеству, безопасности, технологичности и эргономике, попало в «зону сильной турбулентности», выйти из которой будет если не невозможно, то очень сложно.

Европейские автопроизводители столкнулись с дилеммой. Многие их заводы в регионе функционируют не в полную силу, но закрыть их — значит навлечь на себя гнев как минимум профсоюзов, а то и властей. И вот в руководстве мегаконцерна Stellantis, чьи промышленные объекты не загружены и наполовину от потенциальных возможностей, придумали решение.

Не самое лучшее, но какое уж есть: заселить к себе китайские бренды. Якобы компания даже провела встречи с представителями Xpeng и Xiaomi, где речь шла о передаче им в аренду невостребованных цехов на заводах FIAT. Правда, такая находчивость автостроителя совершенно не встретила одобрения в правительстве Италии, а ведь это пока еще лишь планы. Причем из разряда тех, что вилами на воде писаны.

Нельзя сказать, кто именно прав в данном случае. Stellantis вообще уже несколько лет ведет открытое противостояние с Евросоюзом, предъявляя этому международному объединению претензии за планомерное истребление малолитражек. Так, по мнению автопроизводителя, текущие экологические стандарты и нормы безопасности, навязанные со стороны ЕС, вынуждают оснащать сложными системами все модели — вплоть до компактных авто, удорожая их тем самым на 30-40%.

У политического истеблишмента, кстати, тоже отсутствует единое мнение насчет того, как лучше поступить с не приносящими деньги производственными площадками. В Европе часто любят всеми правдами и неправдами поддерживать работу сверхубыточных предприятий, объясняя свое упорство некими «стратегическими интересами».

В реальности же нельзя бесконечно удерживать должную рентабельность при таком уровне недозагруженности производственных мощностей. Понятно, что идеальным развитием событий было бы увеличение выпуска и, как следствие, продаж, однако это неимоверно трудно сделать в условиях стагнации рынка, а также, конечно, сложившейся геополитической неопределенности.

Если кому-то кажется, что только Stellantis находится в глубокой яме, то нет — у других автоигроков из Европы ситуация как под копирку. Volkswagen, например, в конце прошлого года закрыл завод в Дрездене, чего не делал на своей родине 88 лет. И, судя по всему, закрытия продолжатся.

Для Китая же все эти «заморозки» производств, вне всяких сомнений, максимально на руку. Автобренды из Поднебесной, арендуя простаивающие конвейеры в стремлении занять заметную долю во всех частях света, получат возможность производить автомобили на местном уровне, что еще существеннее повысит степень их притязаний, связанных с европейским рынком.

В любом случае, уступая свои заводы, Европа невольно расписывается в собственной несостоятельности. Приход КНР — не помощь, как думают некоторые, а самый настоящий троянский конь.