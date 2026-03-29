Смотри и учись: имеет ли вьетнамский автопром шансы повторить путь Китая

Сначала азиатским и мировым лидером автомобилестроения была Япония, потом перчатку ей бросила Южная Корея, а теперь это звание успешно оспаривает КНР. Кто следующий? Как ни парадоксально, но Вьетнам начал свой путь к автопромышленному олимпу. Пока речь лишь о робких шагах, которые в будущем, возможно, и перерастут в уверенную походку. Портал «АвтоВзгляд» попытался спрогнозировать дальнейшее развитие вьетнамского автопрома.

Вьетнам старается быть прилежным учеником, но до достижения заветной цели еще далеко

Когда у вас под боком одна из самых быстроразвивающихся автопромышленных держав, волей-неволей хочется повторить успех соседа. Но одного желания мало, ведь китайское экономическое чудо — это нечто беспрецедентное. К тому же Вьетнам, несмотря на активное развитие промышленности в последние годы, продолжает оставаться аграрной страной, а вьетнамские автомобили для многих вообще являются каким-то сюром. Хотя они не просто существуют, а даже могут в чем-то посоперничать с теми же «китайцами».

Все мы прекрасно помним, какими были первые «поднебесные» авто: сомнительного качества, неказистыми и совершенно бездушными. Однако за менее чем два десятилетия автопром КНР сделал такой скачок, о котором тогда мало кто осмеливался подумать. Автопром Вьетнама, что интересно, столь неприятный этап выпуска автоширпотреба почти целиком пропустил.

Конечно, можно вспомнить канувшую в Лету марку Vinaxuki, но она все-таки занималась больше малотоннажными грузовичками, а не легковушками. По сути говоря, история легкового направления этой страны стала писаться лишь с момента появления на рынке летом 2019 года компании VinFast.

Наивно было бы предполагать, что VinFast сразу сумеет выдать по-настоящему самостоятельный продукт, поэтому начать бизнес неопытный автоигрок решил с проверенного, то есть выпуска перелицованных копий западных партнеров. Так, первенец VinFast — компактная модель Fadil — представляла собой максимальный клон кросс-версии хэтчбека Opel Karl.

Сегодня компания делает ставку на электромобили, пытаясь развивать сеть производств не только в регионе, но и за океаном — в США. Правда, не сказать, что из этого пока выходит что-то путное. Завод в Северной Каролине VinFast строит с вечными приостановками, и теперь срок сдачи объекта сдвинут аж на 2028 год.

Американцы, которые даже с китайскими автомобилями практически не знакомы, рады бы поверить в бурный прогресс вьетнамского автопрома, но модель VF8, которую VinFast планировала поставлять и в Россию, подвела качеством: были частые жалобы, что скорость зарядки этого электрокроссовера архимедленная.

В целом, именно невысокая стабильность исполнения является главным камнем преткновения для всей автомобильной промышленности Вьетнама. Понятно, что та же VinFast создавалась как компания по выпуску среднестатистических авто для стремительно растущего и не избалованного комфортом вьетнамского среднего класса, но если для местного потребителя все эти недочеты, может быть, и нормальны, то для внешних рынков подход «сойдет и так» не работает.

Хотя у Вьетнама есть достаточно предпосылок, чтобы стать вторым Китаем в автомобилестроительном секторе, его возможный успех будет сильно зависеть от повышения уровня локализации компонентов. В настоящее время только около 20% необходимого производятся на местном уровне — непозволительно мало.

Свежая и столь приятная новость заключается в том, что теперь, помимо VinFast, у Вьетнама появилась и другая национальная марка под названием Thaco — с мощной базой в виде индустриального комплекса, а еще каким-никаким опытом, пусть и лишь «отверточной» сборки иномарок.

Впрочем, как говорится, «Москва не сразу строилась», и при должном уровне усердия и последовательности все может получиться. Когда-то ни на один из китайских автобрендов тоже никто не ставил, а оно вон как вышло.