Changan обнародовал стратегию развития до 2030 года ценой в 600 млрд юаней

На фоне заметного сокращения продаж в России марка Changan объявила о самых амбициозных планах за всю свою историю. Итоги 2025 года для российского подразделения оказались непростыми: дилеры реализовали 66 242 автомобиля, что на 37,6% меньше показателя предыдущего года (доля рынка удержалась на отметке в 5%). Начало 2026 года продолжило нисходящий тренд — с января по март продано 7884 машины против 13 292 за тот же период годом ранее. Однако картина на глобальном уровне выглядит принципиально иначе. По итогам 2025-го Changan реализовал в мире 2,913 млн авто, прибавив 8,5%, причем более 1,1 млн пришлось на ТС с новыми источниками энергии. План на 2026 год предполагает продажу 3,3 млн автомобилей, из которых 1,4 млн должны составить электромобили и гибриды. А к 2030-му количество реализованных электромобилей и гибридов должно составить 2,4 млн экземпляров. Но каким образом китайцы собираются реализовать столь амбициозные планы?

Новая стратегия компании была представлена на глобальной стратегической конференции в Чунцине, собравшей свыше 700 участников со всего мира, и получила название «1+4+4+5». Ее озвучил глава Changan г-н Group Чжу Хуажун.

Сама формула расшифровывается просто: единое видение построения автоконцерна мирового уровня опирается на четыре бизнес-направления — автомобили, компоненты, сервисы и экосистемные отрасли нового поколения. К ним добавляются четыре приоритета трансформации: интеллектуализация, экологичность, глобализация и интеграция. Итогом десятилетнего пути должен стать пятикратный рост пяти ключевых показателей — продаж электромобилей и гибридов, зарубежных продаж, общей выручки, прибыли и стоимости бренда.

Конкретные ориентиры к 2030 году выглядят впечатляюще. Концерн намерен реализовывать 2,4 миллиона электромобилей и гибридов ежегодно, продавать 1,5 миллиона машин за пределами Китая, выйти на выручку в 600 млрд юаней и закрепиться в десятке крупнейших мировых автопроизводителей. Стоимость бренда должна достигнуть 200 млрд юаней, что обеспечит место в рейтинге 500 самых влиятельных брендов мира.

Для достижения этих целей компания определила шесть векторов развития. В части интеллектуальных технологий речь идет о переходе от ассистентов водителя к полноценному «умному автомобилю» на платформе SDA Intelligence с матрицей предиктивной безопасности.

Энергоэффективность предполагает ставку на гибриды, электромобили и водородные силовые установки, при этом пик углеродных выбросов запланирован уже на 2027 год, а сквозная система учета углеродного следа охватит весь жизненный цикл автомобиля. Масштабирование будет обеспечено не одним драйвером, а несколькими одновременно: удвоением продаж электрифицированных моделей, ростом зарубежной реализации и созданием глобально конкурентоспособных флагманов.

Отдельное внимание уделено формированию скоординированной экосистемы, связывающей пользователей, производителя и сервисы, переходу к современной модели глобального управления с опорой на таланты мирового уровня, а также трансформации Changan в интеллектуальную низкоуглеродную технологическую компанию.

Реализация стратегии развернется через три масштабные программы. Green Plan закрепит позиции в сегменте новой энергетики и внедрит принципы устойчивого развития на всех этапах — от проектирования до утилизации. Intelligent Plan сосредоточен на создании сверхнадежных решений для умного и безопасного вождения. Программа Vast Ocean ускоряет глобальную экспансию, переводя бизнес от простого экспорта к комплексной локализации производства и брендинга с соблюдением принципов ESG.

Основания для столь амбициозных заявлений у компании весомые. Глобальная команда разработчиков насчитывает 24 000 специалистов, патентный портфель приближается к 21 000 решений. Продукция Changan продается в 118 странах, а зарубежная производственная сеть включает 22 площадки.

Остается открытым вопрос, как эта глобальная экспансия отразится на российском рынке, где пока наблюдается движение в противоположном направлении. Но это тема отдельного разговора...