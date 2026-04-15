Анализируй это: автомобильный рынок России пребывает в хаосе

Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало анализ продаж легковых автомобилей за первый квартал 2026 года. На основании каких-то своих данных оно заявило, что резкое снижение продемонстрировали два сегмента рынка — легковые автомобили традиционных российских брендов и китайский импорт. Хотя результаты и не противоречат ожиданиям портала «АвтоВзгляд», но сейчас хотелось бы поговорить немного о другом.

Доля легковушек традиционных российских марок, как уверяет Национальное агентство промышленной информации, сократилась до 25% в первые три месяца 2026 года: в аналогичном периоде прошлого она составляла 32%. При этом «новые» российские бренды, созданные в последние годы, расширили свое влияние с 4% до 15%, а доля ввозимых в страну китайских ТС составила 20,4%, упав на 20,1 п. п., — следует из данных того же агентства.

ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ

Представленная выше информация обладает как минимум тремя существенными недостатками. Первый — неизвестно, что это за агентство такое, и можно ли доверять его выкладкам. Лично мои сомнения углубляет слово «маркетинговое» в его характеристике — к этому роду деятельности отношусь с таким же недоверием, как к политологам, психотерапевтам и астрологам. Второй — неясен источник данных. И, наконец, третий — отсутствие общепринятых критериев сегментирования современного авторынка России.

Но оставим в стороне первые два пункта обвинения и повнимательнее присмотримся к последнему. Какие именно бренды имеет в виду НАПИ, широкими мазками рисуя картину отечественного автопрома? К примеру, что включает в себя понятие «традиционных российских марок» кроме посконных АВТОВАЗа и УАЗа? «Москвич» туда входит? А Volga войдет?

Фото avtovzglyad.ru

Точно так же непонятно, что подразумевается под «новыми» российскими брендами, столь успешно атаковавшими рынок легковых автомобилей и достигшими по данным НАПИ уровня продаж в 39,6 тысяч штук.

Это могут быть Evolute, «Амберавто» и тот же «Москвич», прикрывающие отечественными шильдиками свою насквозь китайскую суть. А с другой стороны, определение с таким же натужным скрипом можно натянуть на автомобили из Поднебесной, натурализовавшиеся в России — Haval и Tenet.

Если же смотреть конкретно на приведенные числа, то выяснится, что ни то, ни другое не верно. Мимикрировавшие марки вряд ли могли показать рост на 312,8%, а реальный объем продаж локализованных — как минимум в полтора раза выше указанных 40 000 единиц. Вот и гадай, кого имели в виду эксперты НАПИ.

ОЖИДАНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО

До обвала автомобильной отрасли — за который не стоит снимать вины с наших функционеров — все было более-менее четко. Все легковушки с одной стороны делились на классы, с другой — на отечественные и так называемые иномарки, которые в подавляющем большинстве производились тоже на территории России. В свою очередь, «иномарки» делились на «немок», «японок», «кореянок», «француженок» и т д. Строгая классификация облегчала анализ и позволяла выявлять тенденции движения автомобильных продаж.

Фото производителя

Нынче рынок пребывает в полном хаосе. Даже уважаемое аналитическое агентство «Автостат» постоянно путается в показаниях. Например, все бренды, созданные методом бейдж-инжиниринга, оно записывает в отечественные. По этой категории у него проходят также Tenet и Solaris. А вот Haval, построивший завод в Тульской области, почему-то китайский.

Про классы, похоже, все давно позабыли. Неизвестно, что считать за премиум с уходом Mercedes-Benz и BMW — не «электрокитайцев» же. Непонятно, стоит ли выделять электромобили в отдельную категорию или нет. Если выделять — они будут выглядеть жалко из-за своей малотиражности. Если не выделять — утонут в общей массе продаж, что будет для них плохой рекламой, противоречащей генеральной линии, которая насаждается нашими западноориентированными чиновниками.

Какой уж тут детальный анализ. Совершенно естественно, никто на эту тему особо и не заморачивается. Все подсознательно ждут скорых кардинальных изменений на рынке, поскольку в своем нынешнем состоянии — когда в России китайцы борются исключительно с китайцами (LADA не в счет, ибо она им никакой не конкурент) — он нежизнеспособен.