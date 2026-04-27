Jaguar закрепил права на свой логотип в России до 2035 года

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover официально зарегистрировал в России товарный знак с фирменным изображением прыгающего ягуара. Соответствующая запись появилась в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявку на регистрацию правообладатель — компания Jaguar Land Rover Limited — подал из Великобритании еще 14 марта 2025 года. Процедура завершилась 17 апреля 2026 года, при этом срок действия исключительных прав на знак установлен до 14 марта 2035 года.

Защита распространяется на широкий перечень товаров и услуг — всего шестнадцать классов Международной классификации товаров и услуг. Помимо ключевого для автопроизводителя 12-го класса, охватывающего непосредственно транспортные средства, в перечень вошли электронные приборы, машинное оборудование, моторные масла и инструменты для их применения, а также рекламные услуги, страхование и техническое обслуживание. Такой объем правовой охраны фактически закрывает все основные направления, в которых может использоваться бренд Jaguar.

Однако расширять присутствие на российском рынке британская компания, судя по всему, в ближайшее время не намерена. Напомним, что Jaguar свернул продажи в России в марте 2022 года, а спустя примерно год прекратил и работу сервисных подразделений. По состоянию на апрель 2026 года официальных заявлений о возобновлении деятельности от производителя не поступало.

Юристы и отраслевые эксперты сходятся во мнении: регистрация знака преследует исключительно защитные цели. Подобный шаг позволяет правообладателю исключить возможность недобросовестного использования логотипа третьими лицами и блокировать выпуск контрафактной продукции под известным брендом.

Эту логику ранее в интервью ТАСС подтверждал глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, иностранные компании, даже приостановившие работу в России, продолжают активно регистрировать и продлевать охрану своих товарных знаков на территории страны. Цель такой практики — не допустить, чтобы кто-либо реализовывал продукцию под видом оригинальных товаров правообладателя.

Таким образом, продление прав на знаменитый логотип с прыгающим хищником стоит расценивать как стандартную процедуру по поддержанию интеллектуальной собственности в актуальном состоянии, а не как сигнал о подготовке к возвращению британского бренда к российскому потребителю.