Глава РОАД Подщеколдин объяснил, почему первыми в РФ вернутся именно корейцы

Желание возобновить в России деятельность у компаний вроде Hyundai и Kia присутствует, о чем свидетельствует работа их локальных представительств, а потому вероятность камбэка южнокорейских автомобильных гигантов сохраняется. Однако конкретные сроки сегодня не назовет никто.

За ними последуют японцы и лишь потом — европейцы

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Эксперт подчеркнул, что хотя штат сотрудников в местных офисах серьезно урезан, они не прекращают функционировать. Специалисты продолжают оказывать техническую поддержку и содействуют в обслуживании оставшегося в стране автопарка. Это говорит об определенной доле ответственности со стороны ушедших брендов, и такое поведение заметно контрастирует с полным сворачиванием деятельности в иных случаях.

Основным барьером для полноценного возвращения выступает риск попасть под вторичные санкции. Компании имеют гигантские производственные мощности и рынки сбыта в Соединенных Штатах, Европе и Китае. Ставить под удар многомиллиардные доходы ради одного регионального направления, пусть и некогда весьма прибыльного, руководство корпораций пока не готово. Примером такой осторожности служит и массовый ребрендинг китайских марок.

Подщеколдин отмечает, что теоретически корейские концерны способны «прибежать» первыми, едва геополитическая обстановка изменится. Однако стремительное наступление производителей из КНР создает для этого серьезную преграду. За время отсутствия южнокорейских игроков освободившиеся ниши оказались заняты. Процесс импортозамещения и локализации сборки китайских моделей набирает обороты.

Если допустить гипотетическую отмашку на запуск хоть завтра, то путь от принятия решения до появления машин в шоурумах займет минимум полгода. Столько времени потребуется на сертификационные процедуры и организационные мероприятия. Еще более сложной задачей станет воссоздание дилерской инфраструктуры. Большинство автосалонов, некогда торговавших «корейцами», уже перепрофилировались под новые проекты.

В текущих реалиях остается лишь канал «параллельного» ввоза автомобилей, в основном с внутренних рынков Кореи или Китая. Эта схема будет жить, пока сохраняется льготная ставка утилизационного сбора для физических лиц на моторы объемом до двух литров. Что касается японских марок, то их позиции в очереди на возвращение аналитик видит вторыми. Toyota сохраняет высокое уважение российских водителей, однако логистически корейцы ближе и исторически более лояльны.

При этом европейские производители, по прогнозам эксперта, вернутся в самую последнюю очередь. И тут Подщеколдин напомнил о ситуации на австралийском рынке. Там китайские машины уже отвоевали порядка 20% благодаря сочетанию доступной цены и современных технологий. Сдвинуть конкурента с занятых позиций крайне трудно.

В связи с этим будущее возвращение иностранцев видится преимущественно в премиальном сегменте. Речь может идти о нишевых продажах для тех клиентов, кто принципиально не рассматривает для себя китайский автопром. Объемы такого рынка, скорее всего, не превысят 15 000 экземпляров в год, что далеко от массовых показателей прошлых лет.