Глава РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что компания Chery не уходит из России

С 2007 по первый квартал 2026 года в России было реализовано порядка 535 000 новых автомобилей Chery. Пик реализаций пришелся на 2023 год — 119 890 машин и второе место в общем рейтинге продаж. Однако уже в 2025 году ежемесячные показатели начали снижаться, а за январь — март 2026 года дилеры продали лишь 3265 автомобилей марки — на 87,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Столь резкое падение и постепенное исчезновение отдельных моделей с площадок дилеров сделали актуальным вопрос: не повторит ли Chery судьбу Lifan, ушедшего из страны и оставившего владельцев без оригинальных запчастей.

Ситуация вокруг Chery в России развивается по сценарию, который все чаще выбирают крупные китайские автопроизводители при работе с нашим рынком. Формально компания о прекращении деятельности не объявляла, но в дилерских сетях постепенно вымываются то одна, то другая модель, а ежемесячные продажи сокращаются кратно. Если еще летом 2024 года марка стабильно держалась на третьем месте с результатами 14 000-16 000 машин в месяц, то весной 2025-го объемы опустились до 8000, а в начале 2026 года рухнули в разы. Что это, если не уход с российского рынка?

Как пояснил «Российской газете» президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, причины происходящего связаны не с потерей интереса китайцев к российскому потребителю, а со стратегическими расчетами концерна на глобальных рынках. Chery активно выходит в Евросоюз и Южную Америку, ведет кооперацию с Land Rover и стремится дистанцировать материнский бренд от санкционной повестки. По схожей логике в свое время поступили BYD — мировой лидер в сегменте электромобилей — и SAIC со своей маркой MG, успешно торгующей в Европе и Турции. Несмотря на декларируемое безразличие к западным ограничениям, китайские производители фактически их учитывают.

При этом полного ухода с российского рынка не предвидится. Производственные мощности перепрофилируются под совместный проект: группа AGR уже собирает автомобили Tenet на технической базе Chery. По словам Подщеколдина, который общался с руководителем российского офиса концерна около месяца назад, российское представительство бренда сохраняется, хотя и в сокращенном виде.

Его главной задачей становится обслуживание уже проданного автопарка, поставка запасных частей и взаимодействие с Tenet. Принципиальный момент: Tenet — это российско-китайский проект, тогда как сама Chery остается чисто китайским брендом, и эти структуры будут существовать параллельно.

Для рядового покупателя смена формата присутствия марки большой угрозы не несет — при условии, что обязательства по сервису будут выполняться. Однако сама ситуация в очередной раз обнажила проблему, которую профессиональное сообщество поднимает не первый год. История с Lifan, после ухода которого порядка 170 000 владельцев фактически остались без возможности купить оригинальные комплектующие, не должна повториться.

Именно поэтому РОАД продвигает законодательную инициативу, обязывающую автопроизводителей нести гарантийные обязательства перед покупателями вне зависимости от решения свернуть бизнес в стране. Подщеколдин выразил надежду, что соответствующий закон удастся принять в ближайшие год-два. Только в этом случае любые перестановки на рынке — будь то уход бренда, его переформатирование или передача активов совместным предприятиям — перестанут быть для автовладельцев источником тревоги за судьбу собственной машины.