Автоперформанс: китайские бренды убегают из России или остаются?

Вопреки нашим переживаниям, китайские производители пока не собираются «дать по тапкам» и сохраняют свое присутствие в России. Более того, они потихоньку расширяют зону влияния, сокращая тем самым жизненное пространство для конкурентов, включая местных автостроителей. Портал «АвтоВзгляд» решил поговорить о специфической маркетинговой тактике наших восточных соседей.

В среде российских автомобилистов прекрасно сосуществуют два взаимоисключающих опасения. Первое — компании из Поднебесной вот-вот покинут наш неудобоваримый рынок. Причины называются самые разные — от тутошних бюрократических и законодательных загогулин до убийственной угрозы американских санкций.

Второе — китайские производители в своем триумфальном шествии по миру скоро проглотят российский рынок и не подавятся. Откровенно говоря, при том наплевательском отношении к отечественной автомобильной отрасли, которое демонстрируют профильные ведомства, может произойти и так, и эдак.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Более обоснованным на данном этапе кажется беспокойство сторонников индустриального всемогущества КНР. Это подтверждается статистическими данными, которые привел в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Почему в России падают продажи китайских автомобилей? Да потому, что это не правда, пишет аналитик. Если брать натурально китайские бренды, то в первом квартале 2026 года по сравнению с 2025-м они действительно отступили — на целых 21,5%, до 107 тысяч единиц.

Однако одновременно произошла экспансия новых «российских» марок, которых с нашей страной связывает только шильдик, ибо собираются они из китайских машинокомплектов. Это уже прекрасно знакомые всем Tenet, Evolute, «Москвич», Xcite, Sollers. Если же добавить к ним Belgee — столь же «белорусский», сколь «российскими» были вышеперечисленные марки — то количество регистраций плодов бейдж-инжиниринга составит почти 48 тысяч штук. Рост без малого в 4 раза!

Не стоит также забывать, напоминает г-н Целиков, что значительная часть немецких, японских и корейских машин, прибывающих к нам по параллельному импорту, также рождены на конвейерах заводов Поднебесной. По сравнению с прошлым годом их продажи также увеличились в 4 раза.

В общей сложности наши соотечественники приобрели за январь-март 182 тысячи новых автомобилей, обязанных своим появлением трудолюбивым работникам китайских предприятий. Поскольку всего в России было реализовано 265 тысяч новых легковушек, то доля «чайнакаров» составила немалые 68,7%. Годом ранее они удерживали только 63,2%. При таких делах как-то даже странно говорить о том, что китайцы смотрят на выход.

НАДЕЖДА И УВЕРЕННОСТЬ

Точка зрения пессимистов, уверенных в скором завершении необыкновенных приключений китайцев в России, также по-человечески понятна, хотя основана не на фактах, а на чувствах. Ее подпитывает неверие в то, что наш финансово-экономический блок способен предпринять разумные шаги для оздоровления ситуации в автостроении.

Ну и странная маркетинговая стратегия, беззастенчиво демонстрируемая самими китайскими производителями, тоже не развеивает туман. Вот, скажем, квартальные продажи одного из лидеров рынка Chery сократились в 8 раз! Однако если добавить сюда результаты Tenet, то мы увидим реальный рост на 21% на фоне того, что рынок в целом приподнялся всего на 7,3%. Аналогично Geely реализовала на 4,4% машин меньше, чем годом ранее. Но вместе с Belgee продажи выросли на 26%.

Автостроители из Поднебесной увлеченно жонглируют названиями брендов определенно в соответствии с каким-то планом, постичь который нам нелегко — разницы в менталитете никто не отменял. Очевидно лишь одно — вся эта суета имеет целью заменить на территории России традиционные, известные в мире китайские бренды на новые, о которых никто нигде не слыхал. Вот только встает вопрос — кто истинный адресат всего этого перформанса?

Если верно распространенное мнение, что он нужен, дабы надуть американцев с их санкциями, то и для нас это весьма симптоматичный знак, заключающий в себе как надежду, так и уверенность китайских коммерсантов.

Надежда заключается в том, что Штаты закроют глаза на подобную невинную хитрость и не станут вредить их бизнесу. А уверены они, что санкционное давление на Россию закончится ох как нескоро, и посему готовы смириться с затратами, нервотрепкой и потерей времени, связанными с внедрением новых брендов, поскольку другого пути для сотрудничества с нами в обозримом будущем не видят.