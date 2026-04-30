«АГР» и Defetoo анонсировали запуск нового премиального бренда Esteo

Отечественный холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo в рамках стратегического партнерства объявили о выводе на российский рынок нового премиального бренда Esteo. Это четвертый совместный проект сторон, направленный на развитие единой продуктовой и технологической архитектуры.

Совместный портфель брендов формируется с расчетом на присутствие в большинстве сегментов российского авторынка. В этой структуре Esteo займет премиальную позицию. Бренд будет представлен машинами на новых источниках энергии, построенными на современных платформах и оснащенными интеллектуальными системами, а также моделями с традиционными ДВС. В последних акцент сделан на инженерную архитектуру, дизайн и качество исполнения.

Как следует из пресс-релиза, Esteo должен сформировать новое представление о технологичном автомобиле как о пространстве, сочетающем интеллектуальные системы, эргономику, комфорт и безопасность. Марка нацелена на создание решений, где технологии становятся естественной частью повседневного использования, обеспечивая удобство в эксплуатации.

Выпуск автомобилей Esteo наладят на мощностях холдинга «АГР». А более подробная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода автомобилей на рынок будет раскрыта позднее.