«АГР» и Defetoo анонсировали запуск нового премиального бренда Esteo

Совместный портфель брендов формируется с расчетом на присутствие в большинстве сегментов российского авторынка. В этой структуре Esteo займет премиальную позицию. Бренд будет представлен машинами на новых источниках энергии, построенными на современных платформах и оснащенными интеллектуальными системами, а также моделями с традиционными ДВС. В последних акцент сделан на инженерную архитектуру, дизайн и качество исполнения.
Как следует из пресс-релиза, Esteo должен сформировать новое представление о технологичном автомобиле как о пространстве, сочетающем интеллектуальные системы, эргономику, комфорт и безопасность. Марка нацелена на создание решений, где технологии становятся естественной частью повседневного использования, обеспечивая удобство в эксплуатации.
Выпуск автомобилей Esteo наладят на мощностях холдинга «АГР». А более подробная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода автомобилей на рынок будет раскрыта позднее.