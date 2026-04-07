Более 30 лет в Volkswagen Group, создание автомобилей, определивших облик целой эпохи. А затем переход в китайский Changan, где нужно не хранить вековые традиции, а выстраивать новые с чистого листа. Клаус Зисиора — поистине выдающийся специалист, способный одинаково уверенно работать и с наследием европейских грандов, и с решительностью азиатских концернов. Портал «АвтоВзгляд» поговорил с немецким дизайнером о том, как создавать машины за 18 месяцев без потери качества, зачем в эпоху нейросетей по-прежнему используется глина и почему «премиум» — это не ценовые рамки, а образ мышления.

— Кажется, что для Volkswagen Group, где Вы проработали почти 34 года, одним из главных критериев дизайнерского успеха была узнаваемость, сохранение преемственности. А какие требования в этом смысле у Changan? На чём базируется визуальная концепция брендов, входящих в этот китайский концерн?

— Преемственность и узнаваемость действительно были краеугольными камнями философии, которой я придерживался в Volkswagen. Когда у бренда за плечами десятилетия, а порой и целый век визуальной истории, роль дизайнера отчасти становится кураторской: развивать — да, но так, чтобы следующее поколение продуктов безошибочно воспринималось как часть той же семьи.

В Changan задача принципиально иная — и во многих отношениях более захватывающая. Мы не храним столетнее наследие. Мы одновременно выстраиваем несколько различных идентичностей, каждая из которых находится на своём этапе становления.

И объединяет их не визуальная формула, а общая философская основа: дизайн должен вызывать подлинный эмоциональный отклик. Каждый бренд в портфолио Changan — будь то Avatr или Deepal — должен заслужить признание пользователей благодаря качеству, честности и осмысленности, а не за счёт повторения форм. Это стандарт, которого мы придерживаемся во всех марках и во всех сегментах.

— В интервью для британского журнала Design Week Вы говорили, что «в Китае скорость вывода новой модели на рынок достигает 18 месяцев вместо 52-х в Европе» и «это меняет саму суть автомобильного дизайна». А как именно меняет? И не страдает ли дизайн в такой гонке — успевают ли идеи «дозреть»?

— Разница в темпах реальна, и последствия для проектирования значительны — но не всегда они такие, как принято считать. В 52-месячном цикле есть длительные периоды обдумывания, доработки и — если честно — ожидания. Есть время для переосмысления и совершенствования. Но существует и обратная сторона: можно потерять импульс, увязнуть в бесконечных правках, а иногда и лишить первоначальную идею той самой жизненной силы, которая делала её привлекательной.

В 18-месячном цикле дизайн должен быть решительным с самого начала. Здесь нет роскоши бесконечных итераций. Ты должен точно знать, что хочешь сказать, говорить это уверенно и доверять своим инстинктам. В этом смысле скорость — не враг качества, а залог ясности.

Может ли дизайн от этого пострадать? Может — если команда не готова, техническое задание размыто, а процесс не выстроен. Но вот что я обнаружил: когда все эти условия соблюдены, сжатые сроки позволяют сохранить первоначальную энергию замысла. Идее не всегда нужно 52 месяца, чтобы созреть — иногда достаточно 18.

— Насколько широко при разработке дизайна сегодня применяется искусственный интеллект? Какие задачи Ваша команда может ему доверить?

— Искусственный интеллект стал настоящим творческим партнёром, но эти отношения нужно выстраивать правильно. Нейросети блестяще генерируют визуальные варианты, молниеносно исследуют комбинации и находят решения, к которым ни один дизайнер не пришёл бы самостоятельно. На ранней стадии генерации идей ИИ действительно расширяет творческое пространство.

Однако он пока не понимает, почему тот или иной дизайн работает. Он может предложить тысячу красивых вариантов, но не способен сказать, какой из них искренен, какой наполнен смыслом и какой будет резонировать с пользователем через пять лет. Это суждение остаётся исключительно человеческой прерогативой.

Что я доверяю нейросетям — это исследование и ускорение: генерация вариаций, тестирование пропорциональных отношений в трёх измерениях, стресс-тестирование аэродинамических профилей в сопоставлении с языком поверхностей. Чего не доверяю — работу с намерениями и эмоциями.

— А глиняные модели, кстати, ещё используются?

— Конечно! И я верю, что так будет ещё долго. Когда руки дизайнера скользят по физической поверхности, происходит нечто такое, чего ни один экран не способен воспроизвести. То, как свет ложится на глиняную модель, как можно почувствовать, а не увидеть тончайшее поверхностное напряжение — это аспекты качества, которые цифровые инструменты приблизительно имитируют, но пока не в состоянии передать полностью. Глина заставляет нас оставаться честными.

— Кажется, что в плане внедрения смелых решений «поднебесные» компании куда отважнее. Там, где европейцы сказали бы «Это невозможно реализовать в серийном автомобиле», китайцы ответят «Класс, давай попробуем!» Какой проект за время Вашей работы в Changan Вы бы назвали самым рискованным с точки зрения дизайна? Что это была за модель, в чём состоял риск и почему Вы были уверены, что он оправдан?

— Я бы сказал, что каждое по-настоящему важное проектное решение сопряжено с риском — в некотором смысле это и есть определение важного решения. Выбор, не несущий риска ошибки, скорее всего, вообще не является выбором.

Проекты, которые я считаю наиболее ценными — те, что остались в памяти, — это неизменно те, где мы пытались преодолеть границу, не будучи уверенными, что это удастся. Когда команда смотрела на какое-то направление и говорила: «Это может не сработать». А потом всё равно шла по этому пути — с дисциплиной и убеждённостью.

Риск в дизайне редко носит технический характер. Почти всегда он связан с восприятием: поймут ли это пользователи? Почувствуют ли то, что мы хотели им передать? Будет ли это считываться как уверенность — или просто как странность? На эти вопросы невозможно полностью ответить заранее. Ты принимаешь лучшее из возможных решений, выстраиваешь аргументацию, а затем доверяешь своей работе. Проекты, в которых я принимал наиболее активное участие в Changan, демонстрируют именно такую готовность — и результаты, убеждён, её оправдали.

— Многие автопроизводители вынуждены экономить на дизайнерских решениях, чтобы не отпугивать покупателей высокой ценой. Но у Вас, несмотря на это, получается делать красивые автомобили даже в массовом сегменте. Взять хотя бы последний Changan Uni-S — по крайней мере, внешне он выглядит как самый настоящий «премиал». Как Вам это удаётся?

— Этот вопрос затрагивает то, во что я твёрдо верю: «премиум» — это не ценовая категория. Это подход. Автомобиль выглядит премиально, когда каждая пропорция продумана, каждый переход между поверхностями выверен, когда нет ни одной детали, которая выглядела бы случайной или недоработанной. Для этого не нужен безграничный бюджет. Нужны дисциплина, мастерство и нежелание мириться с посредственностью — в любой ценовой категории.

В Changan мы стараемся применять к продуктам массового рынка тот же подход, что и к флагманам. Какие-то вещи, конечно, отличаются — материалы, масштаб, конкретные особенности, — но внимание к пропорциям, качеству поверхностей и визуальной целостности остаётся неизменным.

Если говорить конкретно о Uni-S, то есть деталь, которую стоит отметить: уверенность его облика проистекает не из сложности, а из сдержанности. Графический язык ясен и целенаправлен. Пропорции заслуживают внимания. И ничто в этом автомобиле не требовало для воплощения замысла премиальных материалов — требовалось премиальное мышление.

— Можете ли Вы сказать, что вкусы потребителей в Азии и Европе сегодня различаются? Какие дизайнерские решения нравятся автомобилистам на Востоке, какие — на Западе?

— Различия существуют, но они гораздо тоньше, чем обычно предполагают обобщения. На китайском рынке я наблюдаю очень высокую чувствительность к качеству интерьера и технологической выразительности. В Поднебесной есть поговорка: «больше — значит лучше». Более габаритные автомобили, более крупные колёса, более яркая подсветка, больше функций — всё это воспринимается как дополнительная ценность.

В Европе всё наоборот: «меньше — это больше». Лаконичность, ясность и сдержанность считаются проявлением качества и зрелости. Дизайн, который «не старается слишком сильно» — это комплимент в европейской эстетической культуре. Там высоко ценятся точность и «честность» материалов.

Но вот что любопытно: молодое поколение по всему миру стирает эти границы. Двадцатипятилетний берлинец и двадцатипятилетний житель Чэнду всё чаще ищут одно и то же — аутентичность, интеллект, осмысленный дизайн.

— И что Вы ставите в приоритет, когда разрабатываете модель, ориентированную на международный рынок?

— Когда мы разрабатываем продукт для международного рынка, приоритет — найти язык, обращённый к глубинным человеческим чувствам, к тому, что выходит за рамки локальных предпочтений и затрагивает нечто универсальное. Это всегда сложнее, чем проектировать для одной страны. И всегда приносит большее удовлетворение.

— Как, на Ваш взгляд, будут меняться тренды автомобильного дизайна в ближайшие пять лет?

— Пять лет в современной автомобильной индустрии — это огромный срок. По масштабу перемен он длиннее, чем двадцать лет в прошлом веке.

Во-первых, нейросети изменят сам язык дизайна. Не просто как инструмент в процессе, а как фактор, определяющий формы, которые из него рождаются. Мы уже видим те решения, что не могли бы существовать до появления генеративного ИИ — и эта тенденция будет только усиливаться.

Во-вторых, эмоциональная сдержанность станет конкурентным преимуществом. Эпоха визуальной агрессии — кричащих, нарочито экспрессивных дизайнов — достигает своего пика. На смену ей придёт рынок, вознаграждающий спокойную уверенность — дизайн, который доверяет собственному качеству.

В-третьих, граница между продуктовым и автомобильным дизайном продолжит размываться. Машины всё чаще проектируются по логике бытовой электроники — итеративно, с опорой на софт и пользовательский опыт. Успеха добьются дизайнеры, свободно ориентирующиеся в обоих мирах.

И при всём этом одно останется неизменным: желание человека испытать эмоцию, когда он видит автомобиль, садится и управляем им. И наша задача — учитывать это желание в любом ценовом сегменте, на любом рынке и всеми доступными средствами.

— Какой элемент дизайна Вы бы назвали главной подписью Клауса Зисиоры для Changan?

— Дизайнеры, которые заявляют о собственном «почерке», по-моему, упускают суть. Почерк — это то, что распознают другие, а не то, о чём ты заявляешь сам. Так что я расскажу о том, что для меня важнее всего — и, возможно, это и станет ответом на Ваш вопрос.

Я стремлюсь к глубокому психологическому резонансу между потребителем, брендом и продуктом — к соединению цели, смысла и выражения, а значит, к подлинной эмоциональной связи. По-настоящему проработанная поверхность передаёт уровень замысла и мастерства, который люди чувствуют, даже если не могут описать словами. Именно эту точность я всегда вкладывал в свою работу, и именно её я вкладываю в автомобили Changan.

Мне также очень важна целостность — ощущение, что дизайн с любой точки зрения и в любом масштабе рассказывает одну историю, а не множество — пытающихся ужиться друг с другом. Словно один чёткий, уверенный голос. В этом стремлении — к совершенству поверхности и цельности повествования — и заключён мой почерк, и я буду рад, если другие его обнаружат. Но в любом случае — продолжу работать и верить, что моя работа говорит сама за себя.