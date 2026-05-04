Volkswagen сдался: на европейские заводы концерна заезжают китайцы

События, разворачивающиеся в немецком автопроме сегодня, сложно охарактеризовать иначе, чем «страшный сон». Великий и могучий, некогда лучший в мире производитель четырехколесных транспортных средств идет на поклон к многократно порицаемым и осмеянным китайцам, чтобы сохранить крохи былого. Скажи о подобном еще лет пять назад — повертели бы пальцем у виска. Но сегодня это — реальность. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Шахматы — игра сложная: надо следить за соперником и отрабатывать в собственной голове целый ряд возможных сценариев. Не только бить, но и отбивать. Любой ход имеет значение, и любой же может стать решающим. А мировая политика, частью которой является и экономика — шахматная доска с большим числом игроков, каждый из которых делает свой ход. Уследить — непросто. Среагировать и просчитать — задачка для считанного числа персоналий на планете Земля. И канцлер Мерц в это число явно не входит.

Отчаянная бравада, перевод промышленности на военные рельсы и твердая уверенность в необходимости нанести России непоправимый урон, чтобы потом оперативно забрать ресурсы и земли — вековечная германская традиция — в который уже раз приводит бронетехнику с белым «балкенкройцем» на башне в бескрайние степи Восточной Европы. Но на словах-то мы все «Лев Толстой», а вот на деле — так себе: пока ФРГ раскручивает военизированную политику, тамошний автопром идет на дно по самому короткому пути — вертикально вниз.

Немецкий Handelsblatt доводит до читателей неутешительные новости: Volkswagen допускает возможность сборки китайских автомобилей на своих конвейерах. Речь, конечно, не про Китай — там, в содружестве с SAIC и FAW, аналогичные процессы идут давно. Речь — про Европушку, где идиома о массовом переводе автозаводов на военные рельсы столкнулась с жестокой реальностью: далеко не каждый конвейер с такой задачей справится.

Давайте с простого: вес танкового двигателя, как и танкового катка, и прочих элементов бронемашины несоизмерим с легковым автомобилем. Так же эксперты подсказывают: не всякий станок потянет такую задачку. Проще говоря, ловко было на бумаге, да забыли про овраги. Ну и что делать всем этим «фольксам», «поршам» и «аудюхам»?

Фото Julian Stratenschulte/globallookpress.com

Китайцы уже многие годы обкладывали рынок Старого Света флажками, аккуратно и понемногу заходя: ждать, спасибо Сунь-Цзы, они умеют, а денег — не занимать. И вот их час настал: резкое удорожание энергоресурсов, сворачивание продаж на сверхприбыльном российском рынке, пошлины Трампа и снижение спроса в самой Европе.

Сюда же — пагубная история «электромобильности» и последствия COVID-19, что были «заметены под ковер», но не решены. Как итог: апперкот от Поднебесной и цугцванг: хороших ходов просто нет, есть только плохие и очень плохие.

Появление в немецкой прессе новостей о «допущении» Volkswagen китайцев на собственные конвейеры — это вердикт: прошло в прессу — значит решение принято и уже запущено в оборот. Такими темпами, честно говоря, даже нам придется пересмотреть свое мнение о китайских машинах: других скоро попросту не будет.