Ушли и не обещали вернуться: еще раз о сбежавших автобрендах

На минувшей неделе глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин реанимировал в инфопространстве почившую было в бозе тему о возвращении сбежавших четыре года из нашей страны назад иностранных марок. По его мнению, корейские автостроители уже находятся в низком старте. Портал «АвтоВзгляд» предлагает трезво посмотреть на перспективы данного сценария.

Г-н Подщеколдин не просто сообщил о том, что мировые бренды спят и видят, как бы вернуться на Землю обетованную, но и предположил очередность их прибытия — к нам, конечно, а не в Палестину. На первое место он поставил корейских производителей, за ними — японских, и на последнее место — европейских. Вроде все выглядит вполне логично, однако же есть нюанс, как говорится в одном старом анекдоте.

В ОЧЕРЕДЬ, СУКИНЫ ДЕТИ, В ОЧЕРЕДЬ!

Поскольку Алексей Подщеколдин — президент РОАД, то логично предположить, что озвучивает он чаяния российских автодилеров. Какие же мысли греют душу этому почтенному сообществу? Прежде всего, уверенность в том, что корейцы очень хотят назад, в Россию: «Конечно хотят, и именно поэтому до сих пор у нас существуют офисы и Kia, и Hyundai, и сотрудники есть, только в весьма сокращенном виде. И надо отдать им должное, они поддерживают существование и ремонт парка... Они оглядываются, но они первые прибегут».

Затем стремительным домкратом в Россию примчатся японцы во главе с Toyota — традиционно почитаемым в России брендом. Ну и где-то там, в хвосте очереди покажутся и европейские марки, о желании которых вернуться прямо не говорится, но таковое в принципе не исключается.

Почему при наличии столь горячего желания они еще не здесь? Ответ очевиден и не оригинален. Потому же, почему китайцы меняют названия уже действующих брендов в России: все боятся санкций. Никто не хочет рисковать своими продажами в США и в Европе, которые несравнимы с тем, что при самом благоприятном раскладе можно поиметь в нашем отечестве. А в свете последних шагов, предпринятых Минпромторгом и Банком России, ожидать какого-то режима благоприятствования было бы вообще непростительным мальчишеством.

Ну а пока они там за границей жмутся да кряхтят, наши дилеры теряют деньги. Поэтому исподволь начинают попугивать недопартнеров. Мол, чего ждете? Когда сборкой «китайцев» займется вся Россия? Но тогда будет крайне непросто вернуться. Придется пройти через сертификацию, заново воссоздать дилерскую сеть. Тяжеленько подвинуть «китайцев», основательно закрепившихся на рынке.

ТРУДНОСТИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧИНЫ

Однако наивный шантаж пока не срабатывает. Евроатлантическая дубинка выглядит страшнее. Санкции снимут очень на скоро. И даже если США откажутся от рестрикций, то почувствовавший слабину гегемона Евросоюз его примеру не последует. И трепетные корейцы с японцами продолжат пребывать в ожидании.

— Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! — грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. — Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!

— Держи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. — разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.

Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее.

К тому же все сказки о трудном пути назад сильно преувеличивают сложности. Дилеры для возвращенцев найдутся моментально, с радостью пробросают ради них специфичных китайцев, мало заботящихся о прогнозируемости, стабильности и надежности партнерских отношений.

И подвинуть китайцев будет достаточно легко. Их главный козырь во всем мире — низкие цены. В России же они, пользуясь монопольным положением, обнаглели донельзя, так что под их ценник легко подстроятся и азиатские, и даже европейские марки.

Что касается более дорогих сегментов, то его возвращение настоящего люкса и премиума будет только приветствоваться, если он к тому времени окончательно не скатится в электромаразм.