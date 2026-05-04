100 миллисекунд, которые спасут вашу семью: краш-тест Ora 5 глазами очевидца

Мы часами обсуждаем дизайн автомобилей, спорим о динамике и придирчиво оцениваем уровни оснащения, но подлинная стоимость машины раскрывается в момент одной короткой вспышки — когда металл сталкивается с металлом. Корреспонденту портала «АвтоВзгляд» выпала возможность понаблюдать за заводским краш-тестом кроссовера Ora 5 в лаборатории пассивной безопасности Great Wall Motor в Баодине. И, забегая вперед, это действительно оказалось очень интересно.

Масштаб лаборатории впечатляет: инвестиции в 510 млн юаней и общая площадь застройки в 57 000 кв. м превращают объект в одну из крупнейших площадок для краш-тестов в мире. А уникальная конфигурация «пять зон — восемь треков» намекает, что там моделируют не только стандартные сценарии разбивания автомобилей, а практически любую мыслимую дорожную катастрофу.

ДОРОГУЩИЕ МАНЕКЕНЫ

Первым пунктом нашей программы стало посещение комнаты, без которой любой краш-тест лишен смысла — речь о хранилище манекенов. Здесь, в «стерильном» климате с постоянной температурой 20-22 градуса и строго выдержанной влажностью, размещены главные инструменты измерений. Манекены крайне чувствительны к условиям окружающей среды, поэтому микроклимат не отклоняется ни на градус.

Общий «парк» насчитывает 34 «куклы»: 24 взрослые и 10 детских совокупной стоимостью более 100 млн юаней. Все они импортированы из США, а их родословная уходит корнями в 50-е годы прошлого века, когда из этических соображений на смену испытаниям с участием живых людей и тел умерших пришли антропоморфные имитаторы. Первым серийным образцом стал манекен VIP-50, а в 1977-м появился Hybrid III, до сих пор составляющий основу мирового парка.

1/2

Нам показали классического Hybrid III, моделирующего мужчину среднего телосложения. Первые экземпляры, внедренные GWM в 2007 году, имели внешние кабельные жгуты и стоили порядка 200 тысяч долларов. Позднее систему сбора данных интегрировали внутрь корпуса, упростив эксплуатацию. Рядом на стеллажах — представители пятого перцентиля, имитирующие миниатюрную женщину, и 95-го перцентиля, воспроизводящие крупного мужчину.

Гордость лаборатории — манекен Thor, обладающий максимальной на сегодняшний день биомеханической точностью. Его цена достигает 1 700 000 долларов, и именно GWM первым среди китайских автопроизводителей внедрил его в программу испытаний в 2018 году. Для боковых ударов применяют специализированные модели: ES-2, SID-II и самый современный WorldSID стоимостью около 1 100 000 долларов. Детский парк перекрывает все ключевые возрастные группы: один год, полтора, три, шесть и десять лет. Датчики, распределенные по всему телу каждого манекена, фиксируют механические нагрузки при ударе, а затем по этим данным рассчитывают уровень вероятного травмирования живого человека.

По соседству с хранилищем расположена калибровочная зона. Манекены — устройства многоразовые, и каждый контакт с подушкой безопасности или элементами салона может внести погрешность в их биомеханику. После любого испытания инженер проводит полную ревизию: калибровочные стенды предназначены для проверки головы, шеи, грудной клетки, нижней части туловища, коленей и ступней. Только с подтверждением, что все параметры в норме, манекен получает допуск к следующему столкновению. Эта рутина гарантирует достоверность каждого теста.

МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИСТИЧНЫЙ КРАШ-ТЕСТ

После знакомства с манекенами нас пригласили в зону проведения натурных испытаний, где состоялся краш-тест кроссовера Ora 5 в чисто бензиновой, негибридной версии. Мероприятие проходило в соответствии с протоколом Euro NCAP, моделируя аварию на перекрестке, когда потерявшая управление машина врезается в бок другого авто. «Ора» как раз «играла роль» последнего, в SUV усадили трех манекенов: взрослого за руль и двух детей — шести и десяти лет — на заднее сиденье.

Атакующим снарядом служил барьер AE-MDB массой 1,4 тонны. Его передняя часть имитирует моторный отсек внедорожника, а задняя представляет стальную раму. В баке «Оры» топливо предварительно заменили водой, а голову, грудь, живот и таз манекенов пометили краской для оценки контакта с подушками безопасности. Тяговая система разогнала тележку до 60 км/ч и направила точно в бок припаркованной машине.

Удар пришелся в среднюю стойку: Ora 5 испуганно отпрыгнула, тут же активировав аварийную сигнализацию, зал замер. При последующем осмотре инженеры не зафиксировали утечек жидкости из топливной системы — то есть риск возгорания был исключен. А дверь со стороны удара осталась запертой, предотвращая возможный выброс пассажиров.

Подушки безопасности сработали, стекла, что особенно любопытно, не разбились. Водитель, кажется, не пострадал, да и его «дети» остались жестко зафиксированы в креслах. После теста инженер без инструмента открыл дверь с неповрежденной стороны, подтвердив возможность самостоятельно покинуть машину после столкновения.

СЕКРЕТЫ ЛАБОРАТОРИИ

Чуть подробнее хотелось бы рассказать и о самой лаборатории в целом. Как уже было сказано, ее конфигурация включает пять зон, обозначенных A, B, C, D и E, а также восемь треков, расходящихся под разными углами. Центральная зона B — сердце комплекса, где проводят испытания бокового и заднего удара, отдельные виды фронтальных столкновений и многоугольные краш-тесты.

Два автомобиля одновременно стартуют с разных треков и сталкиваются в заданной точке. Процесс длится около ста миллисекунд, и зафиксировать его способны только высокоскоростные камеры с частотой 4000 кадров в секунду. Их требуется несколько десятков на один тест, а для равномерной засветки арены смонтирована кольцевая система интенсивностью 60 000 люкс, что примерно в 260 раз больше (то есть ярче), чем у бытовой лампы.

Пол выполнен из стеклянных панелей: нижний слой толщиной 110 мм выдерживает десять тонн, а верхний 10-миллиметровый сменный слой защищает конструкцию. Под полом — заглубленная площадка на 240 кв. м с камерами, снимающими деформацию днища в момент удара. Тяговую систему для зоны B инженеры GWM полностью разработали самостоятельно.

В зоне D смонтирован мобильный вращающийся жесткий барьер массой 120 тонн, способный держать удар автомобиля массой до 3,5 тонн на скорости 80 км/ч. Четыре его поверхности несут разные испытательные модули, а полный цикл смены конфигурации занимает менее минуты. Зона D также служит полигоном для компонентных тестов — например, переднюю стойку закрепляют на барьере и бьют тележкой до разрушения, сверяя результат с расчетной моделью.

Фото: АвтоВзгляд

Зона E специализируется на прокатных испытаниях. Здесь воспроизводят сценарии опрокидывания: наезд на бордюр, штопорное вращение при заезде на склон, боковое опрокидывание по американскому стандарту FMVSS 208 и столкновение с дорожным ограждением под разными углами. Модульная конструкция наклонных поверхностей с регулировкой от 35 до 50 градусов позволяет имитировать падение в кювет.

Зона C сфокусирована на взаимодействии активной и пассивной безопасности — здесь машину сперва тормозят со 110 до 50 км/ч, а затем разбивают о препятствие, оценивая влияние сместившейся посадки на травматизм. Для электромобилей предусмотрена подвесная платформа безопасности, которая при тепловом разгоне батареи за 30 секунд опускает машину в водяной резервуар. При открытом возгорании автоматически закрываются противопожарные двери и активируются водяные пушки.

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ

Поход GWM к вопросам безопасности реально впечатляет. Да и Ora 5 прошла испытание достойно, подтвердив высокий уровень проработки силовой структуры кузова и систем удержания. Да, этот кроссовер на сегодняшний день официально не представлен на российском рынке и вряд ли будет. Но логика корпоративных стандартов позволяет с уверенностью предположить, что методики испытаний едины для всей линейки, а значит, для нашей страны эти мероприятия тоже актуальны.

Ведь машины, которые продаются в России, проходят через ту же лабораторию, те же барьеры и те же калиброванные манекены. А это, в свою очередь, дает определенную уверенность за рулем — водитель знает, что где-то в Баодине его Haval, Tank, Wey или Ora уже пережил аварию в десятках вариантов, и конструкцию довели до ума. Но, дай бог, чтобы проверять эти выводы на собственной практике никому и никогда не пришлось.