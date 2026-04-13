Среда обитания: Great Wall Motor опутает сетью своих заводов всю Россию

В подмосковной Барвихе 10 апреля прошел очередной День GWM. На масштабную видеоконференцию пригласили и портал «АвтоВзгляд». В очередной раз топ-менеджеры китайской марки поклялись в верности приоритетному российскому рынку, пообещали инвестиции, дополнительные рабочие места, а также локализацию технологий в рамках разветвленной промышленной экосистемы мощностью 300 тысяч автомобилей в год.

Мероприятие, похоже, становится традицией. Последнее подобное шоу GWM Tech Day в Москве проходило в декабре прошлого года и носило более глобальный характер — приезжали первые лица концерна. В Барвихе, впрочем, тоже была прямая видеотрансляция, речи на английском языке и обманчивый медитативный транс в полумраке — как иллюзорное ощущение причастности к чему-то большому, важному и непонятному. И групповое фото участников в конце.

Форумы оказались отчасти похожи. На первом, правда, речь больше шла о технологической стратегии, гибридных и электрических универсальных платформах. И годом полного отказа от технологий, связанных с выбросом CO2, тогда называли 2040-й.

Нынешнее мероприятие больше посвятили российским планам концерна. Локализация, расширение географии сборочных предприятий, углубленная, в том числе и цифровая (привычные электронные сервисы — Яндекс. Карты/Музыка/Книги и ВК. Видео) интеграция местных особенностей в структуры автомобилей. Сервис. О формировании так называемой технологической экосистемы говорилось и в этот раз. Однако срок полного отказа от ДВС незаметно сдвинулся до 2045 года. Впрочем, не будем мелочиться...

Фото: GWM

В СОКОЛЬНИКИ ОН РВЕТСЯ, ГЛЕБ ЕГОРЫЧ

Весь масштаб затеи GWM в России объяснить не сложно. Концерн из Китая рвется на зарубежные рынки. Отчасти даже преуспел, из 13 заводов GWM уже три (полного цикла) работают вне КНР, не считая нескольких сборочных площадок.

Российский рынок остается мегаважным, несмотря ни на что. Он по-прежнему огромный и все еще, как ни странно, перспективный. К тому же здесь уже создан неплохой имиджевый задел, а доля российских продаж концерна в прошлом году составила 15% от глобальных (а годом ранее — более 18%). И было бы странным, если бы производитель не прислушивался именно к нашим чаяниям и не адаптировал автомобили именно к российским условиям.

Статистика работает в пользу GWM. От цифр в условиях нынешнего уныния веет весенней свежестью, что подтвердили данные российского агентства «Автостат», глава которого — Сергей Целиков — обосновал лидирующую позицию GWM в России. Так, бестселлером среди всех иномарок уже три года к ряду остается Haval Jolion. В мире внедорожников уверенно заправляет Haval H9, столь же уверенно с каждой новой моделью набирает мощь премиальный Tank.

В ТОП-10 китайских моделей на местном рынке ворвались сразу три «Хавейла» — Jolion, M6 и F7. Марка входит в число лидеров по сохранению остаточной стоимости: по моделям H9, F7 и Jolion это порядка 75%. А к началу 2026 года парк автомобилей Haval в России превысил 600 тыс. шт. при среднем возрасте парка менее 3-х лет. Любопытно, что доля бренда в автопарке России в среднем составляет 15,1%. А по регионам она варьирует от 8% (СКФО) до 28% (ЯНАО). Вытеснить из северокавказских республик «Приоры» оказалось непросто. Зато Якутия и прочие холодные регионы вполне доверились китайцам.

Фото: GWM

САМИ БУДЕМ ДЕЛАТЬ КИТАЙСКИЕ МАШИНЫ

Уже сегодня на компанию в России трудятся порядка 6000 человек, а масштаб налоговых отчислений перевалил 175 млрд. рублей. Но этого мало: GWM готовит еще 42 млрд. инвестиций в расширение локализации производства. Что принесет экономике еще более 2000 рабочих мест. К мощностям компании в Туле и Калуге в середине года обещает присоединиться Калининград. Где на площадках «Автотора», как ожидается, начнут сборку Tank 300.

Список локализованных компонентов обещает стать огромным. Но он уже и сейчас внушает уважение. Тут более 500 позиций. Речь идет о двигателях, компонентах ДВС и прочем оборудовании: насосы, свечи, поршни, головки и блоки цилиндров, катализатор, выхлопная система, топливный бак, детали подвески... В России для автомобилей Haval уже производят стекла и кузовные детали, пластик отделки салона.

Словом, посмотрим, как дальше пойдут дела у GWM на нашем неспокойном и отнюдь не комфортном рынке. Шансы у них неплохие, а подход правильный — инвестиции в перспективные разработки, работа на рынке не от продаж, а в первую очередь от клиента. Чтобы нам с вами было комфортно не только в машине, но и в сервисе. А транспортное средство стало бы частью персональной, в том числе и цифровой, среды обитания...