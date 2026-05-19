На войну: Mercedes-Benz возобновил выпуск армейской техники и не хочет останавливаться

Кажется, что европейский автопром окончательно определился с планом своего развития на ближайшие годы: к компании Renault и Volkswagen, что жадно облизывают губы, глядя на растущие военные бюджеты своих государств, присоединяется Mercedes-Benz. У этого концерна, как, впрочем, и у VW, имеется и богатый опыт работы «на войну», и «рабочие кейсы» собственного изготовления, которые позволят поучаствовать в соответствующих тендерах. О перспективах европейской милитаризации автопроизводств — на портале «АвтоВзгляд».

Трещащий по швам мир, а также вездесущие китайцы, которые шаг за шагом отбирают хлеб у засидевшихся на своих тронах европейских автостроителей, приводят к тому, что в учебниках истории уже достаточно подробно описано. В преддверии Великой Отечественной для нас и Второй мировой — для них, германская промышленность занималась тем же, чем грозит заняться сегодня — перестраивалась на военные рельсы. И дело тут не в умозаключениях, идеологии или незабытых обидах — дело в деньгах. Банально, но как есть.

Председатель совета директоров Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил намедни, что компания рассматривает возможность производства продукции оборонного назначения, если это окажется экономически целесообразно. Во-первых, появление таких высказываний от столь высокопоставленного спикера означает, что уже и рассмотрели, и уже приняли решение.

Причем — вполне конкретное. Особенно если учесть, что еще несколько лет назад «Мерседес» вывел производство армейских грузовых автомобилей в отдельное подразделение, а внедорожники G-класса уже предлагаются в специальных военных модификациях. На очереди — переоборудование под нужды бундесвера фургонов Sprinter и вездеходов Unimog. А сейчас лучшие умы бренда заняты интеграцией беспилотного вооружения в грузовики Zetros.

Во-вторых, что же может быть более «экономически целесообразно», чем оружие? Человечество уже давно не жило без войн, а чтобы стрелять — нужны пушки и заряды к ним. Отчего же немцы только сейчас засобирались в очередь к оборонному контракту?

Причин тому несколько. Первая — историческая: тот же Mercedesи движки для «Мессеров», и стволы для «Маузеров», и колесную военную технику менее века назад активно делал. Даже в танкостроении замечен — в проекте «Пантеры» участвовал. Так что не впервой, как говорится. Не обойтись и без «make Germany great again» со всеми вытекающими. А когда у нас «Джермани"-то «грейт» была? Вот-вот. Исторические параллели уместны как никогда.

Однако куда важнее причина финансовая: немецкий автопром банально посыпался и «не вывозит», а в противостоянии с автопромом китайским еще и существенно отстает. Внезапно оказалось, что в триумфальном успехе прошлых лет доля дешевого газа из России была куда выше, чем вклад гениального немецкого инженера и педантичного немецкого рабочего. Убрали газ — и запирай ворота.

Хочется верить, что все обойдется, что поговорят да разойдутся, но с каждой подобной новостью эта вера все сжимается в масштабах. И уже кажется, что официальное возвращение европейских автопроизводителей в Россию мы не дождемся — уж больно азартно в Старом Свете «жгут мосты» и «точат топоры». Видать, совсем плохи дела у мирной промышленности, время переворачивать доску и переходить на военные рельсы.