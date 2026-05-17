Когда торг вполне уместен: почему Китай называет автозаводы Европы устаревшими

Как ни прискорбно это звучит, но процессы масштабного «окитаивания» автодорог происходят не только в России: пусть не столь агрессивным, как у нас, путем, но «поднебесные» автопроизводители завоевывают и европейские улицы. Более того, тихое их заползание в Старый Свет уже постепенно переходит в новую фазу: азиаты наметили локализацию производства. На жертвенный алтарь международной кооперации ляжет в том числе и один из заводов Volkswagen. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Европейскому автопрому вообще и германскому в частности, видимо, так хорошо, что он решил избавиться от лишних активов, дабы расправить плечи и взмыть в самую высь достатка и успеха. Сначала нам рассказывали о пагубности обладания офисами и бизнес-центрами, дилерскими салонами и прочими недвижимыми активами, от которых стоило немедленно избавиться, чтобы карман не тянули, а теперь перешли к игре «по-крупному»: начали распродавать заводы. Конечно, зачем автостроителю свой конвейер — надо делиться! Даешь всемирный «заводшеринг»!

На этот путь широким шагом от бедра решил вступить концерн Volkswagen: Вольфсбург активно ведет переговоры с китайским производителем высокотехнологичных электромобилей компанией XPeng Motors. Однако, как передают острые перья европейских СМИ, одним только VW китайцы не ограничиваются — обсуждают целый ряд предложений.

При этом — обопритесь обо что-то крепкое — управляющий директор XPeng в Северной и Восточной Европе мистер Чэн отметил, что не все заводы в старушке Европе удовлетворяют китайским требованиям, а конвейеры Volkswagen, далее дословно, «немного устарели». Что в этом мире вообще происходит?

КНР, еще вчера собирающая автомобили из обрезков водопроводных труб, сегодня производит транспортные средства, которым конвейеры ФРГ не подходят в силу своей отсталости от технологического прогресса? Дюже было бы любопытно, конечно, взглянуть на конвейеры XPeng в Китае: может, там и правда сплошные 3D-принтеры исключительно летающие беспилотные авто штампуют?

Но лично вашим корреспондентом увиденные совсем недавно тамошние автозаводы ничем особенно не то что от европейских, но и наших отечественных, скрепоносных и вечно непонятных, не отличаются. От немецких, предположу, тоже, поскольку остросюжетных инноваций за последние 20-30 лет в мире автостроения не произошло, ABS второй раз не изобрели, все больше экранчики-кнопочки.

Дело, как видится, не в замшелости заводов VW, хотя оплеуху г-н Чэн немцам отвесил демонстративную. Суть происходящего в другом: китайцы торгуются и торгуются с позиции сильного. Это уже не те китайцы, что покупали просроченные европейские бренды вроде MG и терпели от ЕС унизительные требования.

Нет, это уже другие, уверенные в себе, знающие себе цену и верный путь завоевания мирового автопрома люди, которым не нужно доказывать, что их машины лучше, а требуется просто задушить остальных. Количеством, деньгами, размахом — не столь уж и важно. Важно — задушить, скупить и переписать на себя. Чем и занимаются.