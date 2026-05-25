В России запатентовали дизайн Hyundai Venue второго поколения

Корейский концерн Hyundai Motor успешно запатентовал в нашей стране облик второй генерации субкомпактного кроссовера Hyundai Venue. Его серийное производство наладили в прошлом году, мировой дебют состоялся в Индии.

Соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Судя по всему, головному офису Hyundai теперь не придется беспокоиться об эксклюзивных правах на Venue второго поколения в России ближайшие десять лет.

Открывать у нас официальные продажи упомянутого кроссовера в обозримой перспективе корейцы явно не собирается. Скорее всего, автопроизводитель попросту защищает свою интеллектуальную собственность, пытаясь помешать мошенникам торговать одноименными машинами.

Напомним, габариты второго Venue составляют 3995х1800х1665 мм при колёсной базе 2520 мм. В основе лежит архитектура SUV первой генерации. Моторная гамма представлена 83-сильным «атмосферником» объемом 1,2 л, а также 120-сильной литровой «турбочетверкой» и наддувным 1,5-литровым дизелем, выдающим 116 л.с. Привод — исключительно передний. Одним из главных козырей модели считается демократичный ценник.