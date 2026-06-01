АВТОВАЗ прекратил производство LADA Niva Travel c 1,7-литровым ДВС

О том, что АВТОВАЗ отправил LADA Niva Travel с 1,7-литровым ДВС на свалку истории, сообщил канал «Автопоток» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Уточняется, что такие автомобили не производятся с прошлого года. Отныне все внедорожники комплектуются исключительно новым двигателем объемом 1,8 литра. В актуальном прайс-листе напротив версий со старым мотором появилась пометка «Не производится».

Любопытно, что в дилерских центрах пока еще можно отыскать свежие автомобили прошлогоднего выпуска с привычным 1,7-литровым агрегатом. Однако это последние запасы, и после их реализации «Нива Трэвел» окончательно «переедет» на модернизированную техническую начинку.

Рестайлинговый внедорожник дебютировал в конце минувшего года. Покупателям он доступен в шести вариантах исполнения, включая особую серию. Стоимость начинается от 1 419 000 рублей и достигает 1 814 000 рублей за топовую комплектацию.