В России состоялась официальная премьера представительского седана Senat 900

В Северной столице дебютировал новейший представительский седан Senat 900. Его показали широкой общественности в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Производство наладят в местных Шушарах, о старте продаж объявят дополнительно.

Судя по официальному сайту новоиспеченного российского бренда Senat, «девятисотый» комплектуется трехлитровой V-образной «турбошестеркой» с механическим нагнетателем, выдающей 326 л.с. и 450 Нм тяги. Переключение передач доверено традиционному гидромеханическому «автомату» на 8 ступеней. Прилагается «умный» полный привод, при необходимости крутящий момент перераспределяется между осями за 0,12 секунды, что дает бонус к управляемости на скользкой дороге и не только. На ускорение до «сотни» новинка тратит 6,5 секунды.

По словам производителей, Senat 900 может похвастать высокой плавностью хода, независимой пневмоподвеской и регулируемым дорожным просветом. К «плюшкам» салона относят премиальную шумоизоляцию и комбинированную отделку из кожи сорта наппа и натурального дерева. Предусмотрен откидной столик самолетного типа, сидения получили электроприводы, обогрев и встроенный массажер, не будем забывать про беспроводную зарядку. На ветровом стекле имеется проекционный дисплей.

На деле автомобиль является перелицованной копией китайского Hongqi H9. Главным отличием снаружи стала массивная хромированная решетка радиатора с вертикальными зубьями. Но если за «девятку» у нас просят от 5,83 млн рублей, то Senat 900, согласно предварительным данным, оценят минимум в 12 млн «целковых».

Остается сказать, что «девятисотый» встанет на конвейер бывшего завода Toyota. Уже в 2026 году с конвейера должно сойти в районе тысячи машин.