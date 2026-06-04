Парадоксальная динамика: продажи новых машин в России падают, но растут

«Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ) представила очередной ежемесячный отчет о продаже новых автомобилей в России: ее эксперты подвели итоги мая-2026. Позитива в статистике — больше, чем негатива, однако цифры все еще далеки от уровня, при котором отечественный рынок новых легковушек развивался, а не стагнировал. Особенно на фоне растущего числа сделок с подержанными авто. С другой стороны, последний весенний месяц в силу изобилия праздничных дней — сложный для объективной оценки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Несмотря на феерическое число автопремьер, состоявшихся в этом году на ПМЭФ-2026 (от обновленной Niva Legend и спортивной Iskra до премиальных Senat), результаты продаж на отечественном рынке новых автомобилей далеки от желаемых. По данным АЕБ общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2026 года составили 107 254 штуки. Это больше, чем продали в мае 2025-го, однако меньше показателей недавно прошедшего апреля на 6%. Всего же за пять месяцев 2026-го в России реализовано 482 803 новые машины.

— Май продолжил демонстрировать положительную динамику по сравнению с прошлым годом. А снижение продаж относительно апреля объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности. Однако позитивным фактом является рост рынка и сохранение восходящей тенденции в сравнении с предыдущим годом.

Тем не менее, фундаментальных изменений в основных факторах — регуляторных мерах, ключевой ставке и курсе валют — в мае не произошло. Отмечается сокращение импорта, и данная тенденция, как ожидается, сохранится в обозримой перспективе. В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время, — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Позитивная тенденция? В целом — да: медленно, но верно рынок растет. Несмотря на отсутствие «мотивации» со стороны государства и Центробанка, высоченные цены в автосалонах и прочие негативные факторы, отмена которых, как сказал господин Калицев, на данный момент не предвидится. При этом к оценкам именитого специалиста стоит добавить, пожалуй, еще один нюанс.

Результаты продаж авто с пробегом в мае еще не подведены, однако в апреле, по данным агентства «Автостат», было заключено 542 200 сделок. Это больше, чем общее число реализованных новых машин с начала года! Иными словами, деньги на покупку есть, но в дилерский центр, а после и на заводские счета, они не попадают. Почему?

Причин, как видится, несколько, но ключевая — несоответствие предложения и цены: пять лет «под ручку» с китайскими производителями, резкое снижение качества отечественных моделей и гротескный рост цен, «подкрепленный» заметно оскудевшим арсеналом дилерского обслуживания, привели к тому, что простой россиянин просто не видит необходимости в приобретения нового автомобиля.

Чинить придется самому — гарантийного ремонта не добьешься, поскольку уровень дилерского сервиса крепко упал; запчасти находятся через раз, а цена — у потолка. Да еще и кредит не дают! За что переплачивать-то? А тут ускорились поставки того же самого китайского «ширпотреба» параллельным импортом, который при так называемом частном утильсборе заметно дешевле. Иной раз — вдвое!

И хочется знать: а выживут ли дилерские сети при таких продажах? И есть ли им смысл закупать новые партии машин, когда старые не распроданы? А как быть в такой ситуации отечественным автозаводам, которые в мае и так стояли?

О сокращении автоимпорта специалисты АЕБ сказали, а вот о падении выпуска машин внутри страны — умолчали, как не захотели ответить и на заданные выше вопросы. И зря: это звенья одной цепи. Кто бы ее разрубил?