Jeep отзывает более 1,3 млн машин по всему миру

Популярный американский автопроизводитель Jeep, а точнее его материнский концерн Stellantis, объявил масштабную сервисную кампанию. Она связана с возможным дефектом электропроводки, что грозит пожаром в случае более 1,3 млн автомобилей.

Как сообщает Reuters, происходящее касается пикапов Gladiator и внедорожников Wrangler. Кстати, последняя модель многие годы является весьма популярной в России, нового «проходимца» до сих пор можно приобрести у нас по «серым» схемам либо на отечественной «вторичке».

Две вышеназванные модели Jeep попали под отзыв, поскольку у них заподозрили неисправность электрического соединения в проводке электрогидравлического усилителя рулевого управления. Дело может дойти до перегрева и возгорания.

До решения проблемы владельцев потенциально опасных авто попросили оставлять их подальше от других машин и зданий. В США в сервис предстоит заехать 1,08 млн легковушкам, в Канаде и Мексике — 106 тыс. и 23 тыс. То же самое ждет около 125 тыс. экземпляров, реализованных на других рынках.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, чем в России заполняются ниши в отсутствие главных игроков мирового автопрома. Например, на безрыбье роль Jeep Wrangler вполне может сыграть BAW 212.