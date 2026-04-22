В Москве объявили о выходе на рынок еще одного автомобильного бренда из Поднебесной. Рамный внедорожник с шильдиком 212 на пятой двери нам уже некоторое время известен. До сих пор его поставками занимались лишь энтузиасты. Но отныне все будет иначе: одобрение ОТТС, дилерская сеть, склады запчастей, адаптация для России и планы на будущее...

Китайский производитель BAW (Beijing Automobile Works Co) — игрок со стажем. Компания уже 60 лет занимается строительством именно внедорожников. Рамные, с неразрезными мостами, с понижающей передачей и полным набором блокировок — настоящие оффроудеры для любого, даже самого отъявленного, бездорожья.

Автогигантом фирму не назовешь. По словам генерального директора структуры «212 International», которая и будет заниматься развитием продаж в России, в 2026 году они рассчитывают реализовать до 40 тыс. внедорожников по всему миру. Планы на наш рынок — 2000 проданных машин и дилерский охват 20 крупнейших городов в центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке. А местным генеральным дистрибьютором назначена Автомобильная группа «Кайхэ».

Многовато разных названий, но нам с вами достаточно одного — 212. Эти цифры производитель использует в качестве имени бренда.

Столь скромная цифра годовых продаж в России видится производителю довольно амбициозной, поскольку продукт у них не особенно массовый, а скорее даже нишевый. Адаптированную для местного рынка модель 212 T01 c 2-литровым бензиновым турбомотором (218 л. с.) в версии Adventurer можно приобрести уже сейчас по цене от 4 399 000 рублей. Позже будет и 2,3-литровый дизель, более продвинутая модификация Changfeng, 3-дверная версия, а также пикап все на той же базе. Кроме того, в недалеком будущем (правда, не в этом году) производитель представит новинку — внедорожник на более крупной платформе Т02.

По технике 212 Т01 выглядит достойно. В пару турбомотору установлен 8-ступенчатый «автомат» и полноценная внедорожная трансмиссия Part-time с демультипликатором и блокировками обоих мостов. Крутящий момент мотора составляет 390 Н·м, но на «понижайке» он возрастает в 2,5 раза.

В салоне конструктивная атмосфера. Дизайн современный, но в то же время специфичный — оффроудерам должны понравиться ручки, чтобы держаться в кабине, ряды физических клавиш, удобный джойстик КП и достаточно большой дисплей мультимедиа. Кресла сразу дают понять, что ты во внедорожнике. Кожа обивки плотная, специально для суровых пацанов.

Своим конкурентом 212-й видит Jeep Wrangler и ему подобных, хотя внешне с разных ракурсов он похож и на «Гелик», и на «Дэфендер» в своей прошлой, сугубо внедорожной, ипостаси. Что ж, посмотрим, зайдет ли харизматичный и стильный китайский «квазирэнглер» в России. Регионов, где все еще отсутствуют нормальные дороги, у нас по-прежнему полно...