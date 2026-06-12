Сам произвожу, сам вожу: BYD задавит Tesla собственным флотом

В автобизнесе нет места мелочам. Здесь нужно научиться думать на два шага вперед — как в шахматах. Компания BYD вложила баснословные суммы в собственные корабли для перевозки выпускаемых ею же автомобилей, но зато теперь, уверен портал «АвтоВзгляд», получила стратегическое преимущество едва ли не над всеми конкурентами.

Теперь китайский концерн ни от кого и ни от чего не будет зависеть

Логистика в автомобильном мире играет ключевую роль. Обеспечить бесперебойную доставку машин дилерам в разные концы земного шара бывает сложно, а порой и почти невозможно — вспоминаем события в Ормузском проливе, вызвавшие кратное повышение стоимости морских перевозок.

Естественно, предугадать и уж тем более самостоятельно решить все возникающие на пути транспортировки груза преграды немыслимо, но взять под полный контроль кое-какие этапы этой длинной цепочки «производитель — покупатель» все-таки более чем реально. BYD сделала гениальную вещь — построила коммерческие корабли, которым нипочем последствия повсеместно разворачивающихся геополитических игр.

На сегодняшний день флот автокомпании состоит из восьми судов. Это позволяет ей перевозить около 300 000 машин в год на миллиарды долларов. Конечные пункты разные — Европа, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток.

Несомненной гордостью среди этого октета плавучих автовозов (иногда их еще именуют ролкерами) является BYD Shenzhen, названный так в честь города Шэньчжэнь, где базируется штаб-квартира бренда. И гордиться тут есть чем, ведь речь идет про самый крупный корабль такого типа во всем мире. При длине в 219 метров и ширине в 37,7 метра 16-палубный исполин готов разместить на борту до 9200 машин одновременно.

Это когда-то над BYD, долгие годы производившей батарейки и аккумуляторы для мобильников, не посмеивался только ленивый, а сейчас перед нами один из наиболее высокотехнологичных автопроизводителей в принципе, а не только Китая. Было бы странно, если флотилия выбивалась из общей концепции, и она на все 100% соответствует ДНК марки.

В частности, в BYD утверждают, что Shenzhen — это и самый большой, о чем уже было сказано, и вдобавок самый экологичный ролкер из построенных кем-либо на сегодня. Например, его силовая установка — битопливная: можно либо заливать обычный дизель, либо использовать сжиженный природный газ.

Но забота об экологии не ограничивается лишь непосредственно периодом, когда судно в движении. Так, во время стоянок специальные большие модульные блоки аккумуляторов полностью обеспечивают BYD Shenzhen необходимой энергией.

Надо сказать, что BYD Shenzhen, впервые спущенный на воду в начале 2025 года, оказался очень, что называется, к месту и ко времени. Прежде всего, разумеется, имеем в виду всю эту глобальную агонию с таможенными пошлинами в адрес товаров из Поднебесной. Вот реальный кейс, как мегасудну китайцев удалось обмануть иностранных запретчиков и тем самым дать заработать BYD астрономические суммы, которые легко могли погрузиться в пучину заградительных тарифов.

Узнав о планах Мексики с 1 января 2026-го ввести пошлины в размере до 50% на товары из Китая, логисты BYD без промедления распорядились отдать швартовы для Shenzhen с 1768 новыми электромобилями на борту. А теперь представьте, если бы у BYD не было своего собственного грузового судна подобного размаха: зафрахтовать подходящий вариант в горящие сроки за вменяемые деньги — утопия.

Опыт BYD восхищает и попутно повергает в уныние. Компания производит собственные аккумуляторы и компьютерные чипы для электромобилей, владеет собственными литиевыми рудниками и, конечно, управляет собственным флотом. Получается, ее судьба зависит исключительно от нее самой.

Может ли прямо сейчас кто-то из конкурентов похвастаться тем же? Вряд ли. Именно поэтому всем остальным остается два пути: продолжать молча завидовать или работать в аналогичном направлении. Но для этого потребуются недюжинные финансы и твердая рука руководства — ни первого, ни второго многим в автомире, увы, нынче не хватает.