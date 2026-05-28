Сиеста отменяется: Испания поможет Китаю захватить европейский авторынок назло Евросоюзу

Chery, MG, Geely и Changan — эти и другие китайские автобренды уже не скрывают, что прилагают все усилия, чтобы всерьез и надолго обосноваться в Европе со своими заводами. И активно содействует в скорейшем получении европрописки им всем Испания. Портал «АвтоВзгляд» уверен, что Поднебесная не прогадала с партнером, ведь речь идет о второй по величине стране-производителе автомобилей на континенте после Германии.

Автопрому КНР предсказуемо стало тесно, и европейское направление его экспансии, без малейших сомнений, является одним из самых приоритетных. Но сильных нигде не любят, поэтому Евросоюз делает максимум от себя зависящего, чтобы этот «азиатский тигр» экономически не проглотил старушку Европу.

Что мы видим конкретно в автосекторе: поскольку в инженерном плане евромарки больше не в лидерах, а любой потребитель это прекрасно видит, нужно всячески помешать попыткам напористого Китая просочиться в Старый Свет. С данной целью в октябре 2024 года Еврокомиссия установила таможенную пошлину в 45% на ввоз электрокаров из Поднебесной сроком на пять лет. Казалось бы, угроза миновала. Однако уже давно в ЕС нет никакой консолидации, так что отдельные его члены с кем хотят, с тем и дружат.

Яркий пример — Испания, которая позиционирует себя как ключевой плацдарм для выхода китайских автопроизводителей на европейский рынок, предлагая привлекательные промышленные центры в обмен на инвестиции. Например, еще весной 2024-го Chery подписала соглашение на сумму 400 миллионов евро с испанской Ebro-EV Motors, и уже осенью того же года компании начали производить кроссоверы на бывшем заводе Nissan в Барселоне.

Пока большинство стран ЕС продолжает действовать по принципу «отморожу уши назло маме», Испания показывает себя как чистой воды прагматик. Экономика Испании долгое время уступала по масштабам экономикам Германии, Франции и Италии, но сегодня ее рост в 2-3 раза превышает средний показатель по евроальянсу. И как раз автомобильная промышленность считается важнейшей составляющей такого финансового успеха.

Однако весь этот «медовый месяц» в торгово-экономических отношениях Испании и Китая может мигом завершиться «разводом и девичьей фамилией». Причем по вине третьей стороны — США. Дело в том, что объем инвестиций и торговли Испании с Соединенными Штатами по-прежнему огромен — китайцам прямо сейчас по объективному раскладу крыть нечем. И если янки уловят явную переориентацию политики Испании в сторону КНР, то, не приходится ни на йоту сомневаться, моментально придумают отрезвляющий ответ.

Дать Поднебесной все возможности собирать их авто в Испании на руку не только правительству, но и хозяевам действующих автомобильных конвейеров. Поскольку спрос на новые машины на территории Европы продолжает катиться кубарем, продажа мощностей китайским конкурентам позволит избежать болезненного процесса полного закрытия предприятий и увольнения тысяч сотрудников.

Кто этого не понимает, у того будут большие проблемы. Именно поэтому Ford, к примеру, без лишних уговоров согласился уступить часть своего завода в Валенсии Geely, а концерн Stellantis освободил сразу два предприятия под производство автомобилей марки Leapmotor.

Теперь для испанцев главное — это не потерять голову от ожидания волны китайских денег и суметь как можно дольше балансировать на тонкой грани между сотрудничеством и конкуренцией с Поднебесной. Быть открытыми, но не наивными — базовое правило, когда ведешь любого рода международные дела.