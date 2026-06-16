Представители Aurus опровергли слухи о закрытии завода в Елабуге

Пару дней назад в СМИ появилась информация о том, что завод премиальной российской марки Aurus испытывает серьезные трудности, а потому в обозримом будущем может закрыться. Однако представители компании эти слухи опровергли, заявив, что у бренда большие планы.

Так, в беседе с «Российской газетой» они отметили, что «предприятие продолжает стабильную работу в соответствии с утвержденным производственным планом на 2026 год» и «все плановые показатели выполняются в установленные сроки». Сейчас на заводе трудятся 250 человек. Площадка в Елабуге выпускает две модели: седан Senat и внедорожник Komendant. А вместе с тем идет подготовка к запуску рестайлингового «Сената».

Информация о скором закрытии завода Aurus пришла из «Телеграма». Автор канала «Русский автомобиль etc» сообщил, ссылаясь на своих инсайдеров, что стоимость производства машин на той площадке слишком высока, рентабельным проект так и не стал. И якобы именно поэтому предприятие решили закрыть: «2026 год завод вероятнее всего доработает, но уже в сентябре начнется ликвидация офиса Ауруса в Химках, а работникам предложат перебазироваться в Питер».

Напомним, что недавно завод Aurus отметил свой пятый день рождения: предприятие официально открыли 31 мая 2021 года и тогда же на площадке началось серийное производство автомобилей. Располагается она на территории особой экономической зоны «Алабуге» в Татарстане.

Еще добавим, что по данным «АСМ-холдинг», по итогам первых четырех месяцев текущего года официальные дилеры Aurus реализовали всего 47 автомобилей. Понятно, что больших продаж быть и не может, но это на 60% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.