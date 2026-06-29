Эксперт Ковалев назвал 3 самых проблемных двигателя подержанных авто

Некоторые силовые агрегаты способны опустошить кошелек владельца быстрее, чем он успеет насладиться покупкой. И в список таких рискованных моторов попали немецкие, британские и корейские двигатели.

Автомобильный эксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» назвал три двигателя, заслуживших репутацию настоящих разорителей. И первое место в антирейтинге занимает бензиновый V8 4.4 biturbo от BMW с индексом N63, который устанавливался на популярные X5, X6, а также 5-ю и 7-ю серии. Покупателей часто соблазняет сносная цена подержанной машины с таким агрегатом, однако высокий расход топлива, турбины в развале блока, хронические проблемы с охлаждением и масложор быстро превращают владение в финансовую яму.

Вторую строчку самых проблемных моторов, по версии эксперта, занимает британский трехлитровый дизель семейства AJD-V6/Lion, который можно найти под капотами Land Rover и Jaguar. Дурную славу ему принесли критические конструктивные просчеты: масляное голодание и выход из строя коленвала с проворотом вкладышей фактически означают замену мотора целиком.

Замыкает тройку лидеров агрегаты Hyundai и Kia с индексами G4KD и G4KE. Эти моторы знакомы многим по кроссоверам Sportage, Tucson, Santa Fe, а также седанам Optima и Sonata. Их главная беда — склонность к задирам в цилиндрах. Как объясняет Ковалев, дорогостоящий капитальный ремонт может потребоваться уже к ста тысячам километров пробега.