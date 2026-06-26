Разобрать на органы: почему россияне стали активно скупать разбитые в хлам машины

Цены на автозапчасти растут, их поставки остаются сложными и дорогими, ну а российские автомобилисты как всегда ищут новые способы экономии. Вместо покупки отдельных деталей владельцы аварийных машин все чаще приобретают на аукционах транспортные средства после серьезных ДТП и используют их как альтернативный источник двигателей, коробок передач, электроники, оптики и кузовных элементов. Портал «АвтоВзгляд» вместе с экспертами выяснили, почему сегмент автомобилей-доноров переживает сегодня бум и насколько выгодна такая стратегия.

Не так давно покупка машины после аварии считалась уделом перекупщиков и энтузиастов. Сегодня же битое авто все чаще воспринимается как источник дефицитных запчастей и комплектующих. И чем дороже ремонт, тем понятнее логика такого подхода. Эксперты, как водится, в сложившейся ситуации оптимизма не излучают.

По их словам, рынок, похоже, только разогревается перед новым витком цен на автокомпоненты. По их мнению, к осени отдельные детали могут прибавить в стоимости еще 15—30%. Особенно это касается прайса на расходники и элементы подвески — тормозные колодки, амортизаторы, фильтры, рычаги и другие элементы.

Причины, впрочем, более чем очевидные. На Ближнем Востоке неспокойно — фрахт дорожает почти вдвое. Внутри страны тоже «весело» — НДС подрос до 22%, а вместе с ним и прайсы на запчасти. В итоге ремонт, который вчера казался делом житейским, сегодня превращается в настоящий финансовый слалом.

Фото Jen Golbeck/globallookpress.com

Попробуй-ка безболезненно проскочи между заменой коробки передач и оплатой, растущей со сверхзвуковой скоростью, коммуналки. И вот тут, когда привычные решения начинают буксовать, на сцену выходит новый герой нашего времени — автомобиль-донор.

Аналитики онлайн-аукциона MIGTORG фиксируют устойчивый рост интереса к авто категории «тотал». Формально это машины, списанные страховыми компаниями как экономически нецелесообразные для восстановления. Фактически же нередко оказывается, что подмятый кузов скрывает вполне живые агрегаты. Получается не груда металла, а настоящий, пусть и несколько побитый, склад запчастей на колесах.

Схема прозрачна и потому привлекательна. Покупатель берет автомобиль после ДТП, снимает все необходимое для ремонта своей машины, а остальное или продает, или оставляет прозапас. В ряде случаев такая практика оказывается заметно выгоднее, чем покупка комплектующих по отдельности — особенно если речь идет о современных иномарках. Как отмечает генеральный директор MIGTORG Александр Коротков, в подобных ситуациях логика автовладельцев становится вполне прагматичной:

— Когда владелец Kia K5 или BMW 3 Series понимает, что замена двигателя или коробки передач в сервисе обойдется ему в 200—300 тысяч рублей только за запчасти, он начинает искать альтернативу. И находит ее в виде поврежденного авто той же модели на аукционе. За стоимость запчасти, он получает целого донора — с двигателем, КП, электроникой и оптикой...

Фото IMAGO/Esther Busch/EinsatzRepo/globallookpress.com

Интересна и структура спроса. По информации нашего собеседника, за первое полугодие 2026 года в этом сегменте лидируют китайские ТС — 34,7% «тоталов» со средней ценой — 913 000 рублей за авто; на втором месте немецкие — 27,8% и 711 000 рублей; третье место у российских авто — 19,2% и 221 000 рублей; на четвертом южнокорейские — 8,9% и около 400 000 рублей за лот. Данные составлены на анализе более 1800 реализованных автомобилей.

При этом спрос на транспорт, побывавший в ДТП настолько высок, что в последние пять минут торгов количество ставок по таким лотам примерно на четверть выше, чем по обычным машинам. Фактически идет конкуренция за право купить аварийный автомобиль.

В итоге старая гаражная практика держать донора получила новую жизнь, превратившись в полноценный рынок с объемами в миллиарды рублей. Если ситуация с запчастями в стране не изменится, главным источником деталей станут не склады дилеров, а страховые аукционы.