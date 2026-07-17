На бывшем заводе Volkswagen в Калуге собрали 25 000 моторов

Завод в Калуге, которым прежде владел сбежавший из страны Volkswagen, выпустил 25 000 автомобильных двигателей. На сегодняшний день площадкой, перезапущенной в середине минувшей весны, владеет отечественный холдинг «АГР». Его партнером стала китайская компания Defetoo.

Они предназначены для автомобилей новых российских брендов

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», завод возобновил работу после масштабной модернизации. Она включает полное обновление инфраструктуры, расширение производственных мощностей и появлении линии предварительной сборки головки блока цилиндров.

На предприятии налажен выпуск бензиновых «турбочетверок» объемом 1,6 л, их будут устанавливать на автомобили новоиспеченных отечественных марок, созданных нынешними владельцами завода. В частности, речь идет о Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo. С такими шильдиками у выпускают локализованные китайские модели поднебесного автогиганта Chery и его дочерних структур.

Пока площадка способна ежегодно собирать 150 000 двигателей. Следующим шагом станет запуск механической обработки блока цилиндров и головки блока цилиндров в третьем квартале 2026 года. Одновременно идет работа над углублением локализации критически важных компонентов, предусмотрена подготовка к выпуску 1,5-литровых и двухлитровых силовых агрегатов.