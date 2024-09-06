В России обвалились продажи грузовиков

Продажи новых грузовых автомобилей сократились в России на треть по сравнению с результатом августа 2023-го, когда рынок, наоборот, установил рекорд. Тогда удалось реализовать более 16 тыс. экземпляров. Подобное не повторялось ни до, ни после.

В августе этот сегмент авторынка просел на треть

За последний месяц лета в России продали на 32,6% меньше новых грузовиков, чем за аналогичный период прошлого года. Владельцев нашли 10 948 экземпляров. Результаты августа на 3,9% меньше, чем в июле. В целом продажи грузовиков в нашей стране сейчас находятся на среднемесячном уровне 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером продаж в сегменте грузиков является SITRAK — китайский бренд, в августе на его долю от общего объема пришлось 16% или 1771 экземпляр. Вторую строчку занял российский KAMAZ с 1672 реализованными авто.

В пятерку востребованных брендов среди новых грузовиков вошли Shacman, Dongfeng и FAW — еще три представителя из Китая. Их показатели по продажам составляют 1591, 1054 и 936 экземпляров соответственно.

Среди моделей вперед вырвался SITRAK C7H. Это 16% от общего количества грузовиков, реализованных в июле.

По итогам восьми месяцев текущего года объем продаж новых грузовиков в нашей стране достиг отметки 82 817 экземпляров. Это на 10,1% меньше, чем за период с января по август в 2023-м, уточняют аналитики.