Зачем москвичи стали массово скупать старые «Газели»

Российский рынок подержанных автомобилей — сущий кладезь народной мудрости, предприимчивости и ловкости. Просто изучая разные объявления, можно найти примеры действительно простых и гениальных решений, которые способен породить только «левша». Зачастую, мы своих-то не ценим, но тут стоит снять шляпу: по скорости нахождения болта с левой резьбой на каждую хитрую гайку — мы впереди планеты всей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Не поверите, но толк есть даже от машин не на ходу

За неимением социальных сетей — одни умирают, а другие не успевают рождаться — россияне принялись осваивать в качестве площадки для самовыражения доски бесплатных объявлений. Там делятся опытом, находят нужное среди ненужного, продают и покупают решения разных вопросов. Естественно, истинные сокровища скрыты под толстым слоем старых Iphone и новых копий известных одежных и обувных брендов, но их поиск позволяет получить истинное удовольствие. А уж найдя — и вовсе чистую эмоцию высшей пробы.

Первым делом — тренды. СВО привела к массовой продаже бронежилетов, исход автомобильных брендов — к серому импорту и китайскому изобилию. Гораздо более изобильному, заметим, чем официальный завоз. Доски бесплатных объявлений — искренняя социальная сеть, ведь она отражает конкретную потребность в конкретный промежуток времени.

Более того, общая потребность усугубляется автоматической подборкой на основе запросов, географического местоположения и многих других факторов. Например, жителям московских «спальников», далеких от центра микрорайонов, массово пострадавших от сноса плоскостных парковок, искусственный интеллект внезапно начал предлагать... старые фургоны и бортовые грузовики марки ГАЗ, причем не на ходу. Откуда, казалось бы, растут ноги такого нетривиального предложения?

Фото globallookpress.com

Оказывается, все просто: большинство москвичей в гаражах хранило отнюдь не машины, которые туда давным-давно уже не помещались. Личные, огороженные стенами и воротами, пространства в кооперативах многими использовались как кладовки, в которых «доживали» свой срок вещь хорошие, но уже не нужные. В старых «панельках» кладовок, как известно, нет, да и площади не располагают к накапливанию. А накапливать мы все любим.

В итоге барахло перемещалось в гаражи, которые представляли собой полустанок между домом и дачей. Гаражи снесли, естественный ход вещей нарушился. Но на месте плоскостных кооперативов появились парковки, которые на данный момент бесплатно можно занять только автомобилем. Так почему бы не использовать ТС в качестве места хранения? Только багажник нужен побольше...

Таким вот образом среди запросов появились старые «Газели», ездить на которых никто не собирался, но требовался цельнометаллический или просто вандалостойкий, не тентованный грузовой отсек. Добро пожаловать — от 55 000 рублей. А гараж в том же районе — от миллиона.

Вот вам и простая арифметика, которая привела к массовому появлению неухоженных и ржавых, но визуально целых и обязательно наделенных государственных регистрационным знаком грузовичков нижегородского бренда в «примкадных» районах столицы. И ежемесячный взнос платить не надо!