Новый русский внедорожник: полноприводный «Соболь NN» поступил в продажу

Официальная премьера нижегородского внедорожника «Соболь NN» с формулой 4x4 наконец-то состоялась: Горьковский автозавод выкатил не только давно ожидаемую новинку, но и цены на рамный фургон, а также показал одну из возможных вариаций на тему подготовленной к бездорожью машины. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Одна из комплектаций — уже во внедорожном обвесе и с лебедками

После выхода в 2022 году нового поколения самой компактной из «Газелей» — «Соболя» — только и было разговоров о его полноприводной модификации: машину ждали, ведь версия 4x4 — крайне востребована не только в корпоративных парках, но и в народном хозяйстве.

Новинка же — а это действительно новая машина, а не рестайлинг или фэйслифтинг — должна была лишь увеличить число поклонников модели: в поколении NN автомобиль получился не только современным и визуально привлекательным, но и куда более комфортным и простым в управлении, чем предшественник.

Итак, вот краткий список характеристик нового «Соболя NN 4х4»: рамная конструкция, дорожный просвет -200 мм, глубина проходимого брода — до полуметра, пониженная передача, блокировка заднего моста, дисковые тормоза с ABS и EBD, штатный зимний пакет, включающий предпусковой подогреватель двигателя, подогревы передних сидений, ветрового стекла и зеркал, подрессоренное водительское кресло с 18 направлениями регулировки и многое другое. Стартовая цена за начальную модификацию — фургон — составит 3 615 000 рублей, а версия «комби» обойдется в 3 740 000 рублей без учета скидок.

Фото производителя.

— Мы рады объявить старт продаж полноприводной версии «Соболя NN», способной решать задачи не только в городских условиях, но и на сложных маршрутах. Универсальность модели, комфорт для водителя и пассажиров, а также высокая проходимость делают его отличным решением для любого сценария эксплуатации.

Благодаря программе льготного лизинга «Соболь NN 4х4″ станет доступнее для наших клиентов, и мы уверены, что он будет востребован и у частных покупателей, и у корпоративных клиентов», — отметил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии», крупнейшего российского автомобильного торгового дома коммерческой и пассажирской техники, Олег Марков.

Любопытно, что машина изначально была рассчитана на внедорожную модификацию с предустановленными еще на заводе усиленными стальными бамперами, грязевой резиной, лебедкой, шноркелем и другим «джиперским» оборудованием, которое уже будет внесено в документацию и дополнительного оформления в НАМИ не потребует.

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Однако на данный момент никаких подробностях ни о точной комплектации, ни о цене, ни о времени появления максимальной внедорожной версии «Соболь NN 4x4» нет.

Но на выставке «Отдых», проходящей в «Экспоцентре» в Москве, представлен автомобиль в богатом внедорожном обвесе, который сами экспоненты из ГК «СТТ» называют одной из, но не конечной, вариацией внедорожного исполнения полноприводного «Соболя NN».