От души: опции отечественных машин, которые действительно порадуют водителя

Читая длинный список оснащения нового автомобиля, в трех случаях их четырех — китайского, с первого взгляда понимаешь: половина опций бесполезна, а другая — малоприменима. Сенсоры и экранчики — это здорово, но про водителя как-то все забыли. Он, типа, недоработка технологии и посему самый бесправный посетитель салона машины. Однако отрадно, что в России еще помнят: водитель здесь — самый главный и самый важный, а опционал должен быть заточен в первую очередь на него. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Что ассортимент львиной доли российских автосалонов, что тенденции, показанные на Пекинском автосалоне-2024, уже неприкрыто скандируют основную мысль автомобильной промышленности: очень скоро место шофера займет автопилот. Надо только чуть-чуть потерпеть, тем временем развивая многочисленные, зачастую мультимедийные, опции машины.

Все в угоду пассажиру, ведь он — священная корова. А водитель — так, обслуга. Один вопрос: актуальны эти векторы развития для огромного пятна на карте между Эстонией и Монголией? Ответ на поверхности, нагой, ничем не прикрытой: не актуальны. Не будет в обозримом, ближайшем и просчитываемом будущем у нас массового автопилота. Поэтому еще долгие годы именно шофер будет ключевой фигурой дорожного движения вообще и каждой машины в частности.

Отсюда следует и откровенный взгляд на оснащение современного автомобиля, которое на 3/4 в наших широтах не используется: какой процент пользователей ионизатора воздуха? А дорогущей мультимедии заднего ряда? Да половина владельцев наушники отдают покупателю «вторички» в закрытых пакетах — ни разу не использовали.

1/2

Атмосферная подсветка салона — два раза поиграли и забыли. Зачастую — еще и выключили, чтобы глаза не мозолила. Широкоформатные дисплеи работают в единственном режиме, а экран магнитолы, размером с телевизор, отблескивает и покрыт толстым слоем отпечатков — может, хоть на мойке протрут.

Причина пренебрежительного отношения все та же: все это благолепие перестает быть ценностью через пару недель после покупки. Хорошо, скажете вы, отрицаешь — предлагай: что действительно нужно, какой опции будешь рад весь срок пользования автомобиля? Только особо-то планку не задирай, чай не Илон Маск.

А ведь задиранием планки и заниматься не нужно: многие элементы оснащения просты и давно известны, просто они дороже дисплеев и сенсорных кнопок. Впрочем, до сих пор встречаются на машинах, которые делали для прямого назначения, а не для картинки в глянцевом журнале или запрещенной социальной сети. Присмотримся внимательно к тому же «Соболю NN» — он хотя и «Газель», но современная и щедро оснащенная. Причем решения, в нем примененные, стоящие.

1/2

ПОДСТАВКА ПОД СМАРТФОН

Сложно придумать простое решение, которое было бы воспринято всеми водителями «на ура». Причем без привязки к стажу, возрасту и полу шофера. Для всех без исключения. Нижегородцам вот удалось: в верхний бардачок на центральной консоли была инсталлирована дополнительная выштамповка, которая позволяет удобно разместить мобильный телефон.

Никакие липучки, магниты и все остальное уже не нужны — автопроизводитель заранее выбрал и реализовал самое удобное место под смартфон, причем независимо от веса и размера гаджета. И сделал это за сущие копейки. Это уже инженерия восьмидесятого уровня.

1/2

РУССКИЙ ПОДСТАКАННИК

Подстаканник — это вечный камень преткновения: его крайне редко используют по назначению, ведь банка в нем болтается, а бутылка — не влезает. Кофейный стакан? Раз от раза, за все не скажешь. Поэтому и только поэтому в нем хранится все, кроме тары с водой. Это в обычной машине, а вот на «Соболе» сделали такой подстаканник — подстаканище, прям — куда с легкостью влезает полуторалитровая бутылка!

Более того, он находится под углом в 45 градусов, так что вода никуда не денется, по каким бы дорогам не пришлось ехать. Круто? Да, очень. Любая бутылка помещается, ни одна не выпадает. Сложно было придумать и реализовать? Не думаю, проблема на поверхности «со времен царей». А чего ж тогда никто, кроме Нижнего Новгорода, не сделал?

1/2

ИНСТРУМЕНТЫ В ПОРОГЕ

Спущенное колесо — это не столько сложная процедура замены, с которой способен справиться не только представитель сильной половины человечества, но и те, кто без страха и упрека останавливают на скаку коня, заходят в пылающие избы и далее по списку. Тут самая большая проблема — разгрести багажник, чтобы извлечь не только запаску, но и необходимый набор инструментов.

У «Соболя NN» эта беда решена крайне лаконично: колесо под днищем, а вот домкрат и ключ — в самом доступном месте из возможных: в специальной нише, что находится в подножке переднего пассажира. Достать — проще простого, нужно только открыть дверь и отщелкнуть две пластиковые клипсы. Можно так во всех машинах сделать? Спасибо.

1/2

ЭКОНОМНЫЙ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

С вечным «дефицитом» стеклоомывающей жидкости сталкиваются все отечественные водители: не даром же адаптация любой новой модели для российского рынка так или иначе содержала увеличение бачка для «омывайки». Дороги у нас грязные, много дождливых и снежных дней, на дорогах — реагенты, так что поливать «лобовуху» приходится буквально каждую минуту. Средний расход по зиме — канистра в день.

На заводе в Нижнем эту проблему решили просто: форсунки омывателя установили на дворники, в десятки раз сократив расход при всегда чистом стекле. Это тоже какая-то супер инновация, которая стоила миллионы миллиардов? Нет, эта функция известна с прошлого века. Но почему же тогда автостроители ей не пользуются? Картельный сговор с производителями омывающей жидкости? Не понятно.

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Россия — страна северная, так что печка для нас — не предмет для обсуждений. Дизельные автомобили прогреваются долго, так что первые минуты зимним утром — всегда неприятны и даже опасны с точки зрения здоровья. Можно и простудиться. Проверенное и действенное решение — предпусковой подогреватель. Их производят многочисленные фирмы по всему мир, а сам прибор стоит вполне вменяемых денег.

1/2

Но почему же тогда его штатно ставят на все дизельные машины только в Нижнем Новгороде? Почему бы вместо многочисленных экранов и кож невиданных зверей не предложить водителю сразу актуальную и востребованную функцию, которой точно будут пользоваться? На все эти вопросы может быть только один ответ: экраны и кожи дешевле, а на принятие решения влияют. Что будет с водителем после, через год или месяц после того, как он заплатил в кассу, уже никого не волнует. Ну почти никого.

А еще у «Соболя NN» есть складная подножка для пассажирского отсека, USB-порт в верхней части торпедо, удобные ниши и полости, для которых дело найдется в любой машине, кому бы она не принадлежала, а также куча различных бардачков и перчаточных ящиков. Удобно? Да. Как часто пользуешься? Да каждый день. Дорого стоит? Нет, но стоит дорогого.

Потому что это и есть забота о водителе, интерес к его мнению, а также реакция производителя на потребность клиента. Но сложнее, конечно, чем «забить пейзаж» экранчиками, тут не поспоришь: это ж надо спрашивать и разговаривать, выслушивать и слышать. А потом разрабатывать и внедрять. Непросто это все. И небыстро.