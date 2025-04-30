Грузоперевозчики столкнулись с волной штрафов из-за сбоев в системе «Платон»

Как сообщают «Известия», ошибочно выписывается до 12% штрафов — из-за того, что системы контроля не всегда могут распознать, был ли отключен датчик умышленно или из-за внешнего воздействия. Особенно остро проблема проявляется в районах, близких к зоне проведения СВО.
В Минтрансе заявили, что часть контрольных рамок уже оснащена защитой от помех: при обнаружении воздействия РЭБ они автоматически отключаются, чтобы избежать необоснованных штрафов. Параллельно ведомство готовит изменения в законодательство, которые должны скорректировать механизм наказаний за перегруз и неоплату проезда.
В Госдуме также рассматривают возможность полного запрета устройств, блокирующих работу «Платона», чтобы защитить добросовестных перевозчиков. Кроме того, на обсуждение поднималась тема оценки эффективности системы в целом.
В феврале в первом чтении была одобрена инициатива о пятикратном увеличении штрафа за неуплату проезда — с текущих 5 тысяч рублей до 20. Эти меры призваны повысить прозрачность контроля грузоперевозок.