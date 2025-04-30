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Грузоперевозчики столкнулись с волной штрафов из-за сбоев в системе «Платон»

В Госдуме и Минтрансе активно ищут способ решения проблемы

Волна ошибочных срабатываний системы контроля грузового транспорта вызвана средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые искажают данные бортовых устройств, фиксирующих оплату проезда. При этом недобросовестные перевозчики иногда и сами используют «глушилки» — те, что создают помехи не только у них, но и у соседних машин.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Грузоперевозчики столкнулись с волной штрафов из-за сбоев в системе «Платон»

Как сообщают «Известия», ошибочно выписывается до 12% штрафов — из-за того, что системы контроля не всегда могут распознать, был ли отключен датчик умышленно или из-за внешнего воздействия. Особенно остро проблема проявляется в районах, близких к зоне проведения СВО.

В Минтрансе заявили, что часть контрольных рамок уже оснащена защитой от помех: при обнаружении воздействия РЭБ они автоматически отключаются, чтобы избежать необоснованных штрафов. Параллельно ведомство готовит изменения в законодательство, которые должны скорректировать механизм наказаний за перегруз и неоплату проезда.

В Госдуме также рассматривают возможность полного запрета устройств, блокирующих работу «Платона», чтобы защитить добросовестных перевозчиков. Кроме того, на обсуждение поднималась тема оценки эффективности системы в целом.

В феврале в первом чтении была одобрена инициатива о пятикратном увеличении штрафа за неуплату проезда — с текущих 5 тысяч рублей до 20. Эти меры призваны повысить прозрачность контроля грузоперевозок.

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