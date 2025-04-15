Грузы не приедут: последний оплот комтранса пал

В лизинге комтранса — небывалое снижение активности. Причем оно может иметь гораздо более серьезные последствия, чем убытки в отдельно взятой отрасли, сделал вывод портал «АвтоВзгляд».

Наступившая в автолизинге стагнация опасна для экономики в целом

О заметном осложнении ситуации в сегменте коммерческого транспорта сообщил на днях «Коммерсант». Изданию стало известно, что стоки лизинговых компаний в настоящее время достигли рекордных показателей, и почти половина скопившихся на складах машин, около 30 тысяч, грузовые.

Действительно, на рынке комтранса сейчас ощущается эффект «перегретого двигателя», замечает генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. В предыдущие годы бизнес активно закупал грузовые машины, причем происходило это на фоне ухода привычных брендов и заполнения освободившейся ниши китайскими моделями. Однако наступила пауза: автомобильный рынок перешел к стагнации, и это касается всех участников, отмечает эксперт.

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В результате у лизинговых компаний скопился беспрецедентный объем невостребованной техники, в частности грузовой. И вряд ли дело в неудовлетворенности моделями из КНР. Для заполнивших этот рыночный сегмент «китайцев», как утверждает Коротков, в достаточной мере налажены процессы обслуживания и логистика запчастей.

Масштабы проблемы, которая коснулась лизинга комтранса, для российского рынка совсем не привычны, замечает руководитель проекта Likvi.com.

По его наблюдениям, уже сейчас прослеживается новая тенденция: лизинговые компании, пытаясь адаптироваться к новым условиям, начинают развивать собственные точки продаж автомобилей с пробегом, в частности — через агрегаторы.

Однако пока трудно говорить о полном восстановлении рынка продаж новых грузовиков. Спрос на лизинг в России упал из-за существующей экономической неопределенности и высоких ставок по кредитам. А в сочетании с другими вызовами эти факторы сильно ограничивают перспективы восстановления в ближайшей перспективе.

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При этом именно лизинг остается более устойчивым и гибким инструментом для бизнеса по сравнению с прямыми покупками машин, уверен эксперт. В условиях нестабильности цен на технику, частых корректировок условий поставок и отсутствия предсказуемости рынков именно лизинг способен обеспечить предприятиям необходимую операционную гибкость и возможность обновления автопарка без чрезмерной нагрузки на оборотные средства.

Заметим: ранее эксперты отрасли рассказывали порталу «АвтоВзгляд», что рынок продаж новых грузовиков в России практически застопорился в I квартале нынешнего года. А удорожание перевозок, которым сопровождается дефицит транспорта на дорогах, влечет за собой дополнительное повышение стоимости товаров. Особенно ощутимо ситуация может усугубиться в случае увеличения импорта.