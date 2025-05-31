COMvex-2025: выставка комтранса, как отчет для губернатора заштатной области

Завершившаяся на днях выставка COMvex-2025 позволила четко понять текущую ситуацию в «тяжелом» сегменте отечественного автопрома и авторынка страны, оценить производственные перспективы грузового автостроения и объемов продаж. Конечно, стоит учитывать временной лаг — участники заказывают и оплачивают стенды сильно заранее. Тем не менее, кое-какие выводы после осмотра экспозиции портал «АвтоВзгляд» сделал. Спойлер: радоваться нечему.

Любопытно, что несмотря на официально демонстрируемый остракизм со стороны мировых производителей, они изыскивают все возможности, чтобы наш рынок хотя бы не отвыкал от их имен. Так, частники завозят и показывают лучшие образцы именитых брендов. На выставке, скажем, присутствовали евротягачи Mercedes-Benz Actros 4L, Scania S770 и новейший Volvo Aero с кабиной XXL рекордной мощностью 780 л.с.

Последний, кстати, оказался самым дорогим дорожным тягачом России этого года — цена составляет откровенно невообразимые 28 000 000 руб. или почти 300 000 евро. При этом владельца любезно предупреждают, что ездить надо осторожно — с заменой кузовных элементов возникнут сложности.

Европейские производители, разумеется, прекрасно знают, куда уходят такие аппараты, и никак этому не препятствуют. Ведь каждая подобная машина мало того, что собрана по предоплате с предварительным согласованием опций, так еще и намертво привязана к материнской компании своими чипами.

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А вот события с противоположной стороны планеты: представительство «поднебесной» фирмы Sitrak провело вполне пафосную полноразмерную презентацию нового флагмана бренда: C9H. Внешне машина изменилась не сильно, но в конструкцию внесено больше трех десятков изменений, включая оснащение собственным двигателем.

И тут надо сказать, что сладкая парочка Howo/Sitrak уверенно занимает первые места продаж в стране с десятками тысяч реализаций в год. Разумеется, ее партнеры из немецкого MAN в курсе поставок и, если бы наши рубли жгли им руки, они бы настояли на запрете реализаций.

Но в целом выставка по составу экспонатов, увы, чисто китайская. Причем о привычном нашем высокомерии пора забывать: грузовики последних поколений все ближе к привычному нам европейскому уровню.

Ведь «китай», как известно, очень разный, там диапазон спроса шире нашего в несколько раз. Но учитывая, что большинство отечественных пользователей комтранса выбирает стандартный уровень качества, флагманов марок автопрома КНР мы пока не увидим.

Фото автора.

Но чем же отвечают «захватчикам» отечественные производители? Увы, особо похвастаться им попросту нечем. Так, на стенде «Урала» было несколько вполне и давно серийных машин: две средних «восьмидесятки», тяжелый капотник Next и бескапотный бортовик.

КамАЗ традиционно выкатил несколько десятков ТС как на собственном, так и на дружественных стендах, да вот сказать о них особо нечего. Трудно ведь считать серьезным успехом установку двойной кабины на «Компас-5», поскольку она целиком китайская марки JAC (о чем говорит и выштамповка на обивке). При этом перспективы модели туманны, поскольку она получается на миллион рубликов дороже 7-местной «Газели».

В тяжелом классе вообще ничего примечательного так и вообще замечено не было: считать новинками комбинированные дорожные машины на шасси К5 смешно, поскольку оборудование может устанавливаться на любое подходящее шасси.

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Приятно выглядели на выставке лишь два карьерных самосвала серии «Атлант»: 50 и 65 (цифры обозначают грузоподъемность). Радует, что двигатель мощностью 560 л.с. у них собственный — КамАЗ Р6 910. Огорчает, что некоторые узлы собраны грубовато, а болты даже на выставочной машине уже ржавые.

Похожая история и с МАЗ, только экспонатов от наших братьев гораздо меньше. Зато минчане привезли прототип GTe — электрический мусоровоз. 20-кубовую машину полной массой 26,5 т приводит в движение электродвигатель номинальной мощностью 150 кВт, который питает батарея емкостью 252 кВт·ч.

Слов нет, концепция выдвинутой вперед и пониженной кабины для мусоровоза хороша. Вот только подобные машины выпускаются во всем мире уже полвека, И станет ли серийным этот МАЗ, учитывая общую ситуацию? А она, как всем, кроме транспортной бюрократии, понятно, близка к критической. Падение продаж новых грузовиков в этом году составляет 46-55% по сравнению с предыдущим. Соответственно, начинает задыхаться и производство, все стоянки готовой продукции забиты до отказа.

Автозаводы задумываются о снижении объемов выпуска, отменах вторых смен, укороченных неделях или даже о внеплановых отпусках. В таких условиях легче всего, конечно, китайским производителям: машины для россиян продаются без отсрочек платежа, да и масштабы продаж по китайским меркам смешные. Как вам это, г-н Мишустин?