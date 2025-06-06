Выставка COMvex-2025: еще и полный привод

Еще на прошлогодней выставке COMTRANS-2024 довольно четко обозначилась тенденция роста интереса потребителей к полноприводной грузовой технике. Еще бы: до привычной той же Европе доступности нам все еще далековато, да и такой площади вечной мерзлоты нет ни у кого в мире.

Конечно, большую часть этого сегмента прочно делят КамАЗ с Уралом, но существует и устойчивый спрос на куда более премиальные машины. Дополнительную привлекательность их производителям представляет высокая платежеспособность газовиков-нефтяников. Вот и на нынешнем COMvex-2025 эта тенденция стала еще заметней.

Свои полноприводные автомобили показало больше дюжины автостроителей: как наших, так и иностранных. Были представлены все классы: от легкого малотоннажника до огромного карьерного монстра. Кстати, этот 70-тонный самосвал XCMG не блещет энерговооруженностью: дизель Weichai развивает всего 460 л.с.

На противоположной шкале — легкий грузовичок МС. Не знаете, что такое МС? Понятное дело, ведь это частная фирма из Челябинска, где стартовала сборка легкотоннажников на основе марки Isuzu. В том числе и полноприводной модели NPR12T полной массой 11 990 кг (привычное решение!). VIN-код у машины российский, а часть агрегатов, включая пятилитровый дизель — из Японии.

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В среднем классе конкуренция еще жестче. Разумеется, главным событием стал старт продаж нижегородского «Садко 9» (число обозначает полную массу). Это логическое развитие линейки «Садко NEXT», но с усиленной конструкцией, увеличенной грузоподъёмностью и улучшенным комфортом для водителя.

«Девятка» получила усиленный задний мост, новые широкие шины (315/80R22,5) и регулируемую по высоте погрузочную платформу (от 1150 до 1450 мм). Управление раздаточной коробкой — электронное, с панели приборов. Но вот КП пока единственная — механическая.

Грузоподъемность зависит от кабины (короткой или двойной) и достигает 5165 кг. Машине для абсолютного «проходимства» не хватает колесных блокировок и централизованной подкачки шин. Уже известна и цена новинки: от 6 300 000 рублей.

Фото автора.

В тяжелом классе тоже появились новички российского происхождения, но китайские по начинке. Причем машины неотличимы по конструкции и базируются на одинаковых агрегатах. Выглядит собирательный российский грузовик обычно так: кабина — Qixing, дизель — Weichai (реже Yuchai), коробка передач — Fast Gear, мосты — HanDe. Причем обычно это голые шасси с разными передними масками.

Такими были грузовики марки Altai на прошлой выставке, на эту не приехавшие. Здесь их сменили такие же шасси от компании «Велес» под маркой Uraman. Интересно, что особняком стояло еще одно похожее шасси 6х6 без имени, марки и индекса. Интригу развеивал баннер «Ремдизель» на стенке сзади.

Да, это первое опытное шасси 6х6 новой фирмы «Альтера», детища «Ремдизеля» и китайского НТЦ Shield. Зачем компания, принадлежащая крупнейшему производителю грузовиков России и выпускающая военную технику, лезет в гражданский сегмент, осталось нераскрытым.

Возможно, это все же военное шасси, разрабатываемое на экспорт? Свое полноприводное шасси на основе китайского Howo построил и крановый завод «Ивановец», хотя в предыдущие годы он использовал серийные той же марки.

Фото автора.

Помимо уже вполне привычных полноприводников «Урал» и КамАЗ стоит отметить тяжелый эвакуатор «Кондор» производства компании «Чайка-Сервис». Восьмиколесный монстр базируется на полноприводном шасси КамАЗ «Торнадо», снабжен бронекабиной и способен работать на бездорожье с любой техникой массой до 45 т.

Продолжает развивать свою линейку и активный новичок «БАЗ-Романов». Вдобавок к тягачу и двум самосвалам на выставку привезли лютую вахтовку «Мытищенского приборостроительного завода». Построенный на длиннобазном шасси 24-местный кузов отличается крайне непростым входом: на уровне 170 см от земли и с шестиступенчатой лесенкой.

Остальные же полноприводники представляли собой уже известные нашим эксплуатационщикам самосвалы и тягачи Howo, FAW, Beiben, Sany, JAC. Непонятно, зачем вдруг на нынешней выставк выставили шасси Dongfeng 6х6. Самосвалы на таких шасси отлично известны и давно продавались у нас, а компания «Интекра», помнится, даже активно их дорабатывала, в частности, устанавливала гидроавтоматические коробки передач Allison.

В общем, судя по выставкам, особого развития полноприводный сегмент в России не увидит: какой смысл копировать китайцев в узком, хорошо ими освоенном сегменте?