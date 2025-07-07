Игры разума: российские чиновники считают, что «зеленые» авто не разрушают дороги

Владельцы грузовых автомобилей, использующих газомоторное топливо, становятся новой иконой «борцов за экологию». Они вот-вот могут получить освобождение от платы, взимаемой пресловутой системой «Платон». Портал «АвтоВзгляд» пребывает в задумчивости.

ТАСС уполномочен заявить... Точнее, агентству ТАСС есть, о чем заявить — в руках его редакторов оказалось подтверждение того, что те самые грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, которые должны платить по выставляемым системой «Платон» счетам, могут избежать этого неприятного момента, если только перейдут с дизеля на газ. Соответствующая инициатива включена в дорожную карту проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года.

КОМУ «ПЛАТОН» НЕ ДРУГ

Авторы идеи, подкупающей своей новизной, пошли еще дальше. Они предлагают освободить все автомобили, работающие на газе, от транспортного налога, а также от необходимости тратиться на платные трассы и городские парковки. В настоящее время эксперты Минэнерго РФ и региональные власти заняты оценкой экономических последствий перечисленных новаций, а правительство ждет их выводов уже в сентябре 2025 года.

Насколько мне представляется, вся затея с «Платоном» не являлась досужей выдумкой томящихся от безделья экономистов. Она была рождена необходимостью хоть как-то компенсировать немалый вред, наносимый большегрузами дорогам федерального значения. Эта система вызвала в свое время небывалое бурление в массах и неслабый протест у владельцев и водителей грузовиков, но правительство продавило введение ее в действие.

Фото globallookpress.com

«За счет внесения платы через государственную систему „Платон“ грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 млрд рублей», — с готовностью сообщает то же агентство ТАСС. Только в 2024 году за счет этих средств было отремонтировано более 485 км трасс федерального значения в 28 регионах страны, а также заменены слои износа еще на 384 км автодорог".

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СТРАННОСТИ

Вопрос о том, можно ли было решить проблему другим способом, мы пока оставим за скобками. Но в определенной логике разработчикам «Платона» отказать трудно — кто наносит дорогам наибольший ущерб, тот и должен его компенсировать. Но с этой точки зрения инициатива Концепции выглядит по меньшей мере странно. Разве фуры, чьи двигатели потребляют газ, а не дизель, становятся от этого легче? Или их колеса как-то иначе, более щадяще взаимодействуют с дорожным покрытием?

Нет, они причиняют транспортной инфраструктуре ничуть не меньший вред, чем прочие машины. И если рассматривать «Платон» как утилитарную систему возмещения убытков, то совершенно непонятно, почему из нее собираются сделать некие исключения, руководствуясь исключительно приверженностью либеральным «зеленым» трендам...

То же самое касается транспортного налога, платных трасс и парковок. Средства, выпадающие из всевозможных бюджетов, включая государственный, необходимо будет восполнить за счет прочих участников дорожного движения. Следовательно, без того постоянно повышающиеся тарифы неизбежно укорят свой рост. И все ради того, чтобы водители, оказавшиеся в кильватере очередного газвагена, нюхали его малоприятный выхлоп.

Фото globallookpress.com

КАК УДЕЛАТЬ ВЕЬ МИР

Планируемые поблажки газомоторным автомобилям следуют в русле навязанной нам извне бескомпромиссной борьбы за «экологию». В России вовсю действует государственные субсидии на кредитование электромобилей. Их владельцы пользуются также значительными налоговыми послаблениями.

В Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодарском крае и даже в Москве, известной свирепым отношением ее Дептранса к автовладельцам, электрокары разрешено бесплатно парковать на всех муниципальных парковках.

Платные дороги для «зеленых» также бесплатны. Тем не менее, портал «АвтоВзгляд» считает, что все вышеперечисленное — лишь полумеры. Поскольку идеология в данном случае превыше нужд народного хозяйства и доходов бюджета, то стоит электромобили любого класса раздавать всем желающим даром.

А за газомоторные брать, скажем, треть от себестоимости — ну или сколько там насчитают экономисты Минэнерго, Минпромторга, Минэкономики и прочих «мин». Гладишь — через два-три года мы по темпам роста продаж «экологически правильных» автомобилей уделаем весь цивилизованный мир и даже Китаю утрем нос.

Правда, при этом остается загадкой, кто тогда будет наполнять дорожный фонд, а также местные бюджеты. Но такие аполитичные соображения, естественно, не могут остановить нас в стремлении во что бы то ни стало уничтожить бензиновую гидру.