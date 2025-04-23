Пешкодралом: почему государству невыгодно развивать дорожную инфраструктуру Сибири

Подавляющее большинство населения России постоянно проживает в европейской части страны. Но не секрет, что благосостояние державы в значительной мере зависит не только от природных богатств, расположенных восточнее Урала, но и от инфраструктуры, связывающей западные и центральные регионы страны с дальневосточными локациями. Однако государство игнорирует этот факт и не развивает дорожную сеть Сибири. Почему так происходит, выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд».

В 60% населенных пунктов Сибирского федерального округа (СФО) нет круглогодичного дорожного сообщения, сообщили на днях «Ведомости». Этот фактор, как заметило деловое издание, существенно ограничивает развитие целого ряда регионов, которые за несколько лет превратились в особо важные для России. Ведь разворот нашей экономики на Восток резко усилил транзитную значимость Сибири.

Впрочем, как замечает председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС), основатель проекта «Поворот на Восток» Максим Кузнецов, только часть сибирской инфраструктуры используется для транзитного сообщения нашей страны с важными для нее странами Азии. И эта часть находится в состоянии, достаточно хорошем для полноценного поворота на восток.

— На текущий момент нет особых претензий к Транссибу, к состоянию его инфраструктуры. Автодороги, которые идут с запада на восток или с востока на запад, находятся в достаточно приемлемом состоянии, чтобы поддерживать поставки грузов, включая их транзит, — комментирует эксперт. — Проблема в том, что есть дороги, которые были построены еще во времена СССР. А советская власть развивала инфраструктуру по несколько другим принципам.

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Та эпоха отличалась политикой развития малоосвоенных территорий, исходя из цели улучшения жизни простых людей, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». Одним из приоритетов было стремление наладить сообщение с труднодоступными поселениями.

— Сейчас это все нужно обновлять, но с обновлением возникают проблемы, — замечает Кузнецов. — В какое-то удаленное село экономически просто нецелесообразно строить дорогу.

Эксперт напоминает, что в 2019 году занимавший тогда пост губернатора Красноярского края Александр Усс заявил, что бессмысленно тушить все лесные пожары на территории региона с точки зрения экономики, хотя и критиковал при этом состояние инфраструктуры края.

— Видимо, его коллеги сегодня примерно схожими понятиями оценивают текущую инфраструктурную проблему. Если дорога, которая нужна, чтобы перевозить значимые товаропотоки, окупается, то ее, соответственно, целесообразно поддерживать в нужном состоянии. А дорога регионального класса, которая связывает районные центры, не говоря уже про село, гораздо менее значима, — комментирует эксперт.

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Что тут скажешь? Если все действительно именно так, то это очень грустно. Понятно, что люди, постоянно обитающие в центральной России или в Северо-Западном округе, живут своими проблемами.

Но их благосостояние, стабильность и даже уверенность в завтрашнем дне во многом зависят от сплоченности всей страны, от прочной основы для жизни всех регионов.

Грустная правда заключается в том, что Сибирский федеральный округ — это действительно тот регион, в котором проживает сравнительно немного наших сограждан. А благополучие центральных и западных регионов России зависит во многом от состояния тех магистралей, которые имеют, скорее, федеральное значение, нежели региональное.

Но надо отдавать себе отчет в том, что поддержание этих трасс хотя бы просто в приемлемом состоянии зависит от усилий людей, которые живут на огромной территории от Зауралья до Дальнего Востока. И отсутствие заботы о них может однажды сыграть злую шутку с подавляющим числом россиян, живущих западнее Урала.