Чудеса в решете: Ausmah грозит окончательно «похоронить» ГАЗ и КамАЗ

В Ульяновской области собираются ввести в строй завод по выпуску среднетоннажных грузовиков. В целом, этот сегмент авторынка массового читателя волнует, мягко скажем, не сильно. Но в данном случае портал «АвтоВзгляд» решил, что новость заслуживает внимания, поскольку хорошо иллюстрирует, как прорабатываются и принимаются стратегические решения в одной из самых проблемных отраслей российской экономики.

Зарегистрированное еще в марте 2023 года АО «Аусмах СВ» надысь внезапно возбудилось к активной деятельности. При поддержке правительства Ульяновской области и Минпромторга РФ оно замахнулось на Вильяма нашего Шекспира — то бишь, на брошенную беглой компанией Isuzu сборочную площадку. И планирует, начиная с I квартала 2026 года, выпускать там грузовые автомобили под маркой Ausmah.

СКОРЕЕ, ТУМАННО...

Замах у руководителей предприятия, никак пока не проявившего свой потенциал, тем не менее поистине богатырский. Они хотят охватить весь сегмент среднетоннажных грузовиков — с полной массой 3,5 тонны, 5 тонн, а также от 8 до 12 тонн. Как сообщает «Российская газета», производственные планы тоже впечатляющие — уже в следующем году «Аусмах СВ» намеревается собрать без малого 900 автомобилей, а в дальнейшем увеличить ежегодные объемы более чем до 5000 единиц.

Не будет лишним напомнить, что предшественница нашей исключительно смелой компании — японская Isuzu в более-менее урожайный допандемийный 2019-й продала в России всего 3077 автомобилей, хотя имела и историю, и репутацию. Но это так, ремарка по ходу дела. Более подробно наполеоновские планы «Аусмаха» в цифрах мы рассмотрим чуть позже.

Фото: globallookpress.com

Кстати сказать, в этих самых планах также предусматривается и глубокая локализация производства, затрагивающая все основные узлы и агрегаты: трансмиссию, оборудование кабины, рулевое управление, тормозную и выпускную системы, отопление, кондиционирование, охлаждение.

Но это все в неопределенном будущем. Пока же грузовики станут собирать традиционно — из китайских машинокомплектов, и конструктивно автомобили будут основываться на моделях все той же Isuzu.

Обнародованная информация туманна, дозированна и недостоверна. Именно поэтому она порождает вопросы, буквально рвущиеся с языка. К примеру, вот такой. Каким волшебным образом ульяновские умельцы собираются внедрять обещанную глубокую локализацию, если они занимаются отверточной сборкой китайских деталей, изготовленных по японским лекалам?

ХИТРЫЙ ХОД ИЛИ РУССКИЙ АВОСЬ

Впрочем, главное совсем не это, ибо у нас в стране и сугубо отечественные автомобили собираются из импортных узлов. Что действительно смущает, так это цифры, о чем уже упоминалось выше. Вернемся к этой завораживающей теме.

Фото производителя

Если на рынке легковых авто очевидно царит полный упадок, то что говорить о новых среднетоннажных грузовиках? За минувшие семь месяцев их было продано 6959 штук, что на 44,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Планировать успешный дебют в условиях, когда даже старожилы не могут удержать свои позиции — весьма самонадеянный шаг.

Кроме того, надо принимать в расчет и ожидаемое сопротивление этих самых старожилов. В рассматриваемом сегменте рулят только два бренда — ГАЗ и КамАЗ. На их долю приходится три четверти всего объема выпуска среднетоннажных грузовиков. В июне при общем объеме рынка в 978 штук они реализовали соответственно 418 и 324 машины.

Падение по сравнению с прошлым годом у них было меньшим, чем в среднем по больнице, но все равно внушительным — на 31%. Среди прочей мелочи, самым заметным среди которой был китайский JAC, сумел пристроить всего 67 своих грузовиков, что на 81% ниже прошлогоднего показателя.

Спрашивается, на что надеется «Аусмах СВ», объявляя о своих планах по захвату в первый же год работы 8% рынка, на котором никто этого производителя не знает, и который находится в состоянии свободного падения в пропасть?

По этому поводу возникает два предположения. Либо эта затея является отечественной попыткой урвать что-то, надеясь на русский авось. Либо это хитрый маневр, изобретенный Isuzu для возвращения на российский рынок без привлечения внимания заокеанского царя санкционной горы.