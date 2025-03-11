Последняя пара лет стала необычайно урожайной на новые отечественные марки автомобилей, в том числе грузовые. Причина их появления очевидна — с уходом привычных компаний возник внезапный вакуум машин во всех сегментах. Конечно, в первую очередь его заняли китайские производители. Еще бы, при тамошнем масштабе производства перенаправить пару тысяч грузовиков на другой рынок не вызывает никаких трудностей. Как и поставить любое количество машинокомплектов, чем успешно пользуются наши предприимчивые производители. Ничего сложного: зарегистрировать марку, арендовать площадку, пройти сертификацию и собирать готовые агрегаты в типовую конструкцию. Тем удивительней появление нового отечественного грузовика, причем давнишней марки, да еще не на «поднебесных», а на отечественных агрегатах. Речь идет, разумеется, о грузовике марки БАЗ, впервые показанном публике почти два года назад.

Интрига затеялась сразу с появлением первого же образца почти забытого бренда БАЗ. Созданный еще в 1958 году завод был неизвестен широким массам до перестройки, поскольку выпускал сугубо военную технику зиловской разработки. Как и прочие компании, этот производитель в горбачевскую «эпоху перемен» предпринял попытки перейти на гражданскую продукцию, оставшиеся неудачными.

Тяжелые внедорожные шасси (вплоть до 6-осных) предназначались газовикам с нефтяниками, но выпуск их оставался штучным. Не помог развитию и шанс закрепиться в сегменте колесных кранов, войдя в ассоциацию НАМС с «Ивановцем». Удержался завод на плаву лишь благодаря сотрудничеству с в военно-государственным концерном «Алмаз-Антей», где предприятие и продолжает мелкосерийную сборку военных шасси.

И вот именно под этой не очень знаменитой маркой свежеобразованное питерское АО «Романов» начинает производство «уникальных для России грузовых габаритных шасси повышенной проходимости», как сказано на его официальном сайте. Кстати, фамилия в названии отсылает не к последней царской династии, и не к первому секретарю Ленинградского обкома КПСС, а к Ипполиту Романову, не сильно удачливому апологету электротранспорта начала прошлого века.

Фото производителя.

При этом, заимствовав название БАЗ, производитель активно открещивается от общности в конструкции. Хотя даже снаряженная масса трехосного шасси (и тягача) в 14 тонн и пружинная подвеска осей недвусмысленно намекают на родство со старым добрым БАЗ семейства «Вощина». Впрочем, «романовцы» все же признают, что использует некоторые наработки Брянского автомобильного завода и даже получают от него ведущие мосты и элементы тормозной пневмосистемы.

Кроме того, представители акционерного общества гордо заявляют, что все компоненты новинки производятся на территории России и Беларуси, а уровень локализации составляет 97%(!). Не ставя под сомнение правдивость этого числа, отметим, поразившись, что до сих пор подобный уровень локализации был достижим в единственной стране мира — Северной Корее.

Однако известно, что силовая линия представлена дизельным двигателем ЯМЗ-653 мощностью 370 л. с. при 1800 Н*м, который работает с механической 9-ступенчататой трансмиссией ЯМЗ-1909 с демультипликатором. Рама производится «Северсталью» на ее белорусском заводе. Раздаточные коробки поставляет компания «Специальные трансмиссии» из Набережных Челнов, карданные валы — московский «Еврокардан», каркас кабин — собственный, а пластик поступает из Челябинска и Минска.

Причем, невзирая на простоту конструкции, БАЗ позиционирует свою продукцию, как премиальную. Поясняя, что имеет в виду «внедорожный комфорт, максимально соответствующий запросам клиентов». Какой уровень «внедорожного комфорта» имеется в виду, пока не очень ясно, но развивается новая марка неспешно.

Фото производителя.

Последние же новости таковы: на втором году жизни началась сборка «серийных» образцов. Определение в кавычках, поскольку сертификация пока не завершена, а без нее машины не могут быть серийными.

В этом году завод планирует выпустить около 200 автомобилей, а в 2027-ом производство грузовых машин должно достигнуть 2000 штук. Кроме того, сейчас отечественный автостроитель работает над развитием модельной линейки, и в ближайших планах создание машин с колесной формулой 8х8 и 10х10, а также грузовика на газомоторном топливе.

Все это очень напоминает похожий питерский проект двадцатилетней давности — «Яровит», радушно названный тогдашним губернатором «лучшим в мире грузовиком». Помнится, им так же восхищалась пресса, и его тоже позиционировали, как премиальный продукт. Не хотелось бы, чтобы новейший проект повторил судьбу предшественника.