В России стартовали продажи отечественных автобусов ЛиАЗ Citymax 12

На отечественном рынке появились низкопольные городские автобусы нового поколения ЛиАЗ Citymax 12. В их основе лежит модульная архитектура, обеспечивающая широкие возможности по выбору конфигурации салона. На сегодняшний день сертифицировано более 70 вариантов планировок. В проект вложили 1,3 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-офис компании «Современные транспортные технологии». В моторную гамму Citymax 12 войдут агрегаты различных типов. В будущем ожидается появление электрических и газовых версий, а пока под капотом установлен 360-сильный дизель объемом 7,7 л, передачи переключает 6-диапазонный «автомат».

Длина автобуса составляет 12 м, он может вмещать от 95 до 117 человек, что зависит от конкретного варианта исполнения. Число посадочных мест варьируется от 20 до 35. Площадь низкого пола достигает 13,6 квадратных метров, и это рекорд. Пассажирообмен позволяют ускорить широкие дверные проемы и просторный проход между сиденьями. Производители сделали кресла антивандальными, не забыв позаботиться о наличии климат-контроля, мультимедийных экранов, USB-зарядок и Wi-Fi-роутера.

Citymax 12 оснащается LED-оптикой и пачкой электронных ассистентов, включая системы мониторинга слепых зон, рядности движения и состояния водителя. Кресло последнего, кстати, оборудовано пневмоподвеской. Все необходимые органы управления встроены в новое модульное рабочее место.