«Газель NN» и «Соболь NN» получили улучшенную коробку передач

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», доработки наших умельцев позволили повысить ресурс коробки передач и сделать управление упомянутыми автомобилями более комфортным. Серию изменений, в том числе направленных на упрощение переключения скоростей, инженеры последовательно внедряли с апреля по декабрь текущего года.
В итоге в конструкцию добавился более долговечный подшипник первичного вала и толкатели с иной геометрией. Также появилась мастер-опора с улучшенной избирательностью механизма выбора передач.
Финальным шагом стала модернизация крышки управляющего механизма. Очередные манипуляции с геометрией комплектующих как раз и дали возможность снизить усилия при переключениях.