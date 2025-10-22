АВТОВАЗ, Sollers и ГАЗ: три кита, на которых еще держится рынок легкого комтранса

Данные аналитиков ожидаемо разочаровывают, хотя вроде и не столь плачевны, как в более тяжелом комтрансе. Своих владельцев нашли 51 160 машин — на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года (64 819 ед.). При этом текущий результат остается выше январского «дна» 2025-го (менее 6000 авто в январе-феврале), но заметно слабее осенних пиков 2024 года. Короче говоря, особых поводов для оптимизма, как ни крути, нет. И это при том, что эти автомобили затрагивают неизмеримо большую аудиторию, чем те же большегрузы.

Относительный же «успех» объясняется в том числе тем, что сегмент LCV не столь сильно перегружен прошлогодними стоками. Так, летом почти три четверти продаж (72,7%) пришлось на машины текущего года выпуска. Да и брендовые деления сохранили отчетливые тенденции последних лет.

За полгода распределение по маркам практически не изменилось: лидерство за продукцией ГАЗ («Газель NEXT» — 12 909 ед. и 25,2%, ГАЗ 3302 — 3956 ед. и 7,7%, ГАЗ 2752 — 2696 ед. и 5,3%, ГАЗ «Соболь NN» — 1200 ед. и 2,3% ГАЗ 2310 — 1192 ед. и 2,3%). Далее следуют LADA Largus — 6220 ед. и 12,2%, Sollers Atlant — 3484 ед. и 6,8%, ВИС-2349 — 3389 ед. и 6,6%, УАЗ-3909 — 3061 ед. и 6,0%, УАЗ Profi — 2102 ед. и 4,1%.

Модельный срез показывает рост доступных решений, поэтому относительно хорошие результаты продаж LCV обеспечивает тольяттинская линейка коммерческих версий на базе Largus/ВИС и «Нива». Интересно, что компания «МБ Рус» распространила пресс-релиз, в котором отчиталась, что продажи фургонов Foton Toano выросли за год аж на 154%. Вот только конкретных чисел почему-то не указала. А они вряд ли поразят воображение, учитывая, что в августе продажи составили 203 машины (по данным «Автостат Инфо»).

Ajnj Belkin Alexey/globallookpress.com

Есть и еще один серьезный повод для скепсиса: агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые и подержанные LCV. Так, цены на подержанные LCV за 3,5 года выросли на 74%. Серьезно подорожал и свежачок: в августе 2025 года средняя цена на новый легкий коммерческий автомобиль достигла 4,1 млн рублей, что на 58,1% больше, чем в феврале 2022 года. Стоимость подержанного LCV составила 1,9 млн рублей: на 74,2% больше его цены в феврале 2022 года.

И перспектива на ближайшее время не очень веселая, ведь высокая ставка рефинансирования по-прежнему тормозит возможность покупок в кредит и/или лизинг. Выигрывать же (а точнее — проигрывать, но меньше) будут игроки с простыми спецификациями, широкой дилерской сетью и качественными компетенциями, Иными словами, в лидерах по-прежнему останутся АВТОВАЗ, Sollers и ГАЗ.