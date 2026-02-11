Под откос: в начале года рынок большегрузов оказался на грани полного краха

Всего 2,4 тыс. новых крупнотоннажных грузовиков продано в России в январе, выяснило на днях агентство «Автостат». И со стороны это, прямо скажем, выглядит как полный провал: показатели реализации на 46% ниже прошлогодних, достигнутых в первом месяце 2025-го. Так что возникают закономерные вопросы о том, почему рынок HCV катиться вниз, и чем это может кончиться.

Как полагает руководитель отдела продаж автомобилей ключевым клиентам «ААА Траксервис» Дмитрий Кондраков, первый месяц календарного года — это всегда не самый показательный период. Даже если иметь в виду «хорошие времена», заверяет он. В прошедшем январе было всего 15 рабочих дней, и этому предшествовали длинные «каникулы», когда покупатели больше думали об отдыхе, чем о приобретении транспортных средств.

Впрочем, нелишним будет заметить, что январский показатель обрушился именно относительно аналогичного периода предыдущего года. И хотя годом ранее новогодние выходные длились чуть меньше, а рабочих дней было 1, вряд ли таким различием можно объяснить потерю почти половины продаж.

Однако эксперт обращает внимание и на тот факт, что значительное влияние на результат первого календарного месяца оказало, в том числе, повышение с 1 января базовой ставки НДС до 22%. В ожидании этого события, как утверждает специалист, многие участники рынка постарались приобрести требуемую технику заранее. Что, в свою очередь, закономерно сказалось на продажах в январе нынешнего года.

Фото: Roman Naumov/globallookpress.com

Более того, в перспективе ближайших месяцев, по мнению специалиста, рынок большегрузов будет выравниваться относительно 2025-го. Конкретнее — результаты января-марта повторят показатели соответствующего периода предыдущего года или даже покажут небольшой рост, считает Кондраков.

Замечательно, если сегмент крупнотоннажных грузовиков в самом деле достиг некоего условного дна, и дальше его ждет исключительно подъем. Портал «АвтоВзгляд» старается постоянно держать руку на пульсе этой сферы — чрезвычайно важной для экономики огромной страны, с растянутой на тысячи километров дорожной сетью.

И по нашим наблюдениям, основанным на открытой статистике, а также мнениях компетентных участников отрасли и аналитиков, ситуация с продажами и обслуживанием большегрузов в России за несколько лет неуклонно ухудшалась, причем очень тревожными темпами. По итогам 2025 года угрожающая тенденция, к большому сожалению, никуда не делась: в стране было реализовано на 53% меньше HCV, чем годом ранее — 46,9 тыс. То есть продажи обрушились не только в прошедшем «каникульном» январе 2026-го, они «катились под откос» весь предыдущий год.

Фото: pvproductions/freepik.com

Давление на спрос в сегменте HCV оказывает целый набор негативных факторов при очевидной нехватке доступного финансирования. Фактически запретительная стоимость кредитов по-прежнему является основной головной болью как делового, так и потребительского сообщества в России, и рынок большегрузов — не исключение. Ситуация усугубляется серьезным кадровым голодом в этом сегменте, индексациями утилизационного сбора и рядом других проблем.

Учитывая весь этот «неджентльменский набор», остается только надеяться, что ситуация на рынке тяжелых грузовиков стабилизируется в нынешнем году. И если по итогам I квартала продажи действительно не упадут относительно января- марта 2025-го, то такой результат, пожалуй, станет отличным сигналом, который вполне может означать, что самое худшее для отрасли уже позади.