Бодрый старт вниз: рынок грузовиков в России близок к полному краху

Ситуация в российском автопроме и на российском же авторынке настолько плачевна, что их состояние власти теперь будут мониторить еженедельно силами некой правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Среди которых автомобильная — чуть ли не самая проблемная. Причем если в легковом сегменте дела худо, бедно, но еще хоть как-то идут, то в комтрансе положение хуже некуда. И порталу «АвтоВзгяд» очень любопытно, какие рецепты его реанимации сумеют предложить чиновники. А речь тут идет именно о реанимации, поскольку пациент скорее мертв, чем жив, о чем красноречиво свидетельствует статистика.

Так, в минувшем году было продано 82 988 новых легких коммерческих авто, что на 24% меньше по сравнению с 2024-м. Тройка лидеров сегмента выглядит следующим образом: ГАЗ — 40 570 реализованных ТС (-32,7%), АВТОВАЗ — 14 561 (+ 34,4%), УАЗ — 11 014 (- 38,1). В модельном же зачете наибольшим спросом пользовались «Газель NEXT», LADA Largus, УАЗ СГР (бессмертная «Буханка»), Sollers Atlant и ВИС-2349. Учитывая, что «Лады! и УАЗы все же больше ремлетучки, а чисто коммерческая машина — это как раз «Газель», уже по легкому сегменту становится очевидно, что бизнесу пришлось в том году тяжело.

В и без того невеликом сегменте среднетоннажников в 2025-м дела шли еще хуже: продано аж на 44% машин меньше, чем в 2024-м: всего 12 345 новых грузовиков. Причем этот класс включает широкую номенклатуру полной массой от 3,5 до 16 тонн, — от малыша Sollers Argo до прицепных автопоездов «Магнита».

И уж вовсе сокрушительным падением отметился парк новых тяжелых грузовиков (HCV), рухнув более чем в два раза (-53%) до 46,9 тысяч шт. При этом лидерами рынка, что неудивительно, выступают отечественные марки (включая братский МАЗ). Числа продаж этого года, конечно, совсем не впечатляют: КамАЗ — 23 121 машин, МАЗ — 5719, ГАЗ — 4698, «Урал» — 2322.

Фото автора

Китайские же бренды хотя немного снизили темпы завоевания, но никуда не делись. Так, Sitrak продал 7609 своих изделий, Shacman — 4667, FAW — 4452. Экзотическими раритетами на этом фоне выглядят грузовики европейских марок, некогда массово производившиеся в России. Volvo пристроила 375 ТС, Mercedes-Benz — 330, Scania — 177.

Однако печалясь над приведенными цифрами следует учитывать, что «прямая» статистика особенно ничего не проясняет, тем более — годовая. Нужно смотреть «глубже и ширше», как выражался один из персонажей сатирического фильма Гайдая.

К примеру, падение продаж самосвалов и седельных тягачей в 61% и 71% за год соответственно существенно превышает таковые у специальной и специализированной техники (от 19 до 38%). А это серьезный показатель глубинных экономических макропроцессов, влияющих на нашу повседневную жизнь.

Очевидно, что строительная отрасль, частично финансируемая государством, чувствует себя чуть лучше, чем коммерческие перевозчики. Да и вообще, что можно сказать по итогам года? К примеру, в 2025-м в России зарегистрировали 5494 коммунальных грузовика, что на 10% больше по сравнению с 2024-м. Можно ли утверждать, что сфера коммунальных услуг чувствует себя вдвое лучше остальных? Нет, конечно, просто в том году наступил ресурсный цикл замены парка.

И что ждет отечественный комтранс в следующем году? Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал президент «Ассоциации транспортных экспертов и специалистов» Тарас Коваль:

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

— Учитывая, что средняя цена нового грузовика на российском рынке в 2025 году составила 11,4 млн рублей, вряд ли стоит ожидать повышения продаж. Тем более, что на стоянках имеются нераспроданные грузовики 2023-24 годов выпуска, которые дешевле на 25-30%. Вдобавок прайсы на подержанные грузовые автомобили от лизинговых компаний за прошлый год снизились с 5,17 до 4,16 млн рублей.

Вероятно, падение продаж продолжится, но не так активно, как в прошлом году. Антирекорд 2015-го, когда было продано лишь 51 160 грузовых автомобилей, вряд ли будет побит. Хотя, увы, вероятность отнюдь не нулевая. Ведь согласно статистике агентства «Автостат», во второй полной рабочей неделе нового года реализации легких коммерческих авто уже в минусе на 13% (продано немногим больше 1,2 тысячи единиц), а грузовых ТС массой свыше 3,5 т не превысили 900 штук (-45% к аналогичной неделе 2025-го).

При этом на рынок продаж новых HCV будут сильно давить стоки возращенной техники лизинговым компаниям, изменение налогового законодательства и попытка «обеления» автотранспортного рынка, который по-прежнему в большинстве находится в серой зоне и не собирается оттуда выходить, — подчеркивает специалист.

Ну и напоследок несколько статистических, пусть и бесполезных нынче, данных. В 2025-м в Китае было продано 800 600 грузовиков, в Индии — 227 300, в США — 208 200, в Бразилии — 86 500, в России — 56 800, в Германии — 53 100, в Японии — 38 500. Приятно, конечно, оказаться в первой пятерке мира, но немного печально осознавать, что весь так называемый первый мир весит менее трети выпуска от мира третьего. И то ли еще будет!