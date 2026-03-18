В России начались продажи 20-тонного JAC N200 с третьей поворотной осью

Сегодня JAC N200 6х2 считается единственным трехосным шасси в сегменте 20‑тонников на отечественном рынке. Производительная и маневренная модель в основном предназначена для застройки под мусоровозы и спецтехнику.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», новинка создана по запросу потребителей дистрибьютором JAC в РФ «Джак Автомобиль» совместно с новосибирским заводом «АВМАтех». При полной загрузке автомобиль позволяет осуществлять перевозки без нарушения правил весогабаритного контроля.

На фоне ужесточения законодательства владельцы JAC N200 4х2 могли загружать их лишь на 70% от максимальной грузоподъемности, что и послужило стимулом для разработки модификации 6х2. Третью поворотную ось с односкатной ошиновкой установили в заднем свесе базы, не меняя заводскую конструкцию рамы и подвески. Уточняется, что 70% компонентов — отечественные.

Грузоподъемность шасси нового JAC N200 6x2 дошла до 13 300 кг. Распределение нагрузки между двумя задними осями стандартное, на каждую из них приходится по 7,5 т. Поворотная ось также дала бонус и к маневренности, уменьшив радиус разворота до 6,1 м с прежних 7,7.