Еще не внедорожник, уже не грузовик: пикап JAC T9 обзавелся новой подвеской

В последние несколько лет сегмент пикапов в нашей стране показывал невиданный рост: с 2021 по 2024 годы их рыночная доля поднялась с 0,7% до 1,9%. И многие автопроизводители подумали, что нащупали тренд на ближайшие годы. Но подведя итоги 2025-го продавцы грузовичков взгрустнули — именно они продемонстрировали наибольшее падение спроса. Да такое, что реализации едва ли не достигли исторического минимума, просев к прошлому году аж на четверть. Впрочем, дела плохи далеко не у всех. К примеру, JAC T9 не просто сохранил лидерство, став в очередной раз самым продаваемым мини-грузовиком в нашей стране. А благодаря вышедшей намедни в свет новой комплектации Urban, «джаковцы» рассчитывают отгрызть у конкурентов еще большую долю рынка. Справятся ли они с этой задачей, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Но, сперва немного занимательной статистики. Итак, за 12 месяцев 2025 года на просторах нашей Необъятной было своих владельцев нашли 22 003 официально поставляемых в РФ пикапов (те авто, что были ввезены по «серым» схемам в статистику не попали), что на 24,6% меньше, чем за год до этого (в абсолютных цифрах в 2024-м реализовано 29 180 авто с таким типом кузова).

Наибольшее падение в сегменте продемонстрировал Great Wall Poer KingKong, который просел аж на 54,7%. В переводе на количество штук это 2142 авто в 2024-ом против 971 единицы в 2025-м. Второе место по пикированию вниз занял GWMPoer: так, если в 2024 году оных было продано 4 722 штуки против 2622 (падение год к году — 44,5%).

Увы, ни бензиновый мотор, появившийся на «Поере», ни фаршировка машины всевозможными полезными легковыми опциями не помогли спасти положение. Видимо, решающим фактором стала цена, ведь в результате обновления Poerподорожал и весьма существенно. Хотя чисто умозрительно, ставка на расширение опций пикапа до хорошей комплектации внедорожника должна была сработать. Ан, нет...

Самый же большой рост тут продемонстрировал Foton. Различных модификаций модели Tunland в 2025 году было продано 1522 единицы, в то время как годом ранее — 720 шт., то есть + 111,4% (спасибо эффекту низкой базы). Правда, несмотря на положительную динамику, «фотоновцы» в сегменте пикапов занимают скромные 6,9%.

Фото avtovzglyad.ru

А вот JAC T9 в ушедшем году разошлись тиражом в 3495 единиц, что, повторим, позволило модели выбиться в абсолютные лидеры. Более того, представители марки уверены, что благодаря запуску продаж новой, так называемой городской версии «тэ девять», смогут улучшить свои результаты в 2026-м, невзирая на всеобщие депрессивные настроения автоэкспертов.

Отличий между комплектацией Urban и классической версией не так уж и много. Но они существенны. Во-первых, в городской «редакции» машины рессорную подвеску ее филейной заменили на многорычажную пружинно-гидравлическую, благодаря чему автомобиль стал более комфортным и предсказуемым в управлении.

При этом грузоподъемность осталась прежней — 980 кг. Отметим, что появление рычагов и пружин не сделало заднюю подвеску независимой, поскольку неразрезной мост в конструкции сохранился.

Второе новшество комплектации Urban — принудительная блокировка заднего дифференциала. Да, на обычном T9 «диффер» также блокируется, но автоматически, при пробуксовке одного из колес. Из-за это на жестком покрытии в затяжном крутом повороте чувствуется, как машина подергивается.

Особенно это заметно в виражах многоуровневых паркингов. «Урбанистическая» же версия лишена этой неприятной особенности, а водитель при этом может заблокировать дифференциал только тогда, когда это сочтет нужным.

Фото avtovzglyad.ru

Что касательно цены, то «горожанин» стоит на 60 000 рублей дороже классической версии Т9 — от 3 759 000 «деревянных». Разница, в сравнении с тем уровнем комфорта, которые дают новая подвеска и полноценно разблокированный дифференциал, не столь существенна, поэтому это транспортное средство однозначно обратит на себя внимание тех, кто хочет купить полноценный рамный внедорожник с высоким уровнем комфорта.