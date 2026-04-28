В России официально представлен газомоторный тягач «Валдай 45 LNG»

Главный аргумент в пользу новинки — экономика эксплуатации на дальних маршрутах. Использование СПГ в качестве моторного топлива позволяет перевозчикам снижать топливные затраты, по оценкам производителя, почти в полтора раза — экономия достигает 40% по сравнению с дизельными аналогами. Для магистральных компаний, где затраты на горючее составляют значительную долю себестоимости рейса, такая разница способна заметно изменить финансовые показатели парка.

Технические характеристики тягача рассчитаны на работу в составе тяжелого автопоезда полной массой 45 тонн. Под капотом — силовой агрегат рабочим объемом 14,8 литра, выдающий 570 лошадиных сил и крутящий момент в 2600 Нм. Такие параметры обеспечивают уверенный разгон груженой сцепки, стабильное поведение на подъемах и устойчивую тягу в самых разных дорожных условиях — от трасс федерального значения до участков со сложным рельефом.

При проектировании машины инженеры особое внимание уделили адаптации к российским климатическим реалиям. Кабина получила дополнительное утепление, а кузовные элементы — антикоррозийную обработку, что особенно важно при круглогодичной эксплуатации в северных регионах и в условиях обработанных реагентами зимних дорог. Не забыты и интересы водителя: просторный салон оснащен двумя спальными местами и продуманной системой хранения личных вещей и документов, что критично для дальнобойных рейсов с длительными перегонами.

Помимо собственно технических качеств, «СТТ» делает ставку на сервисную составляющую. Отечественное происхождение тягача означает оперативную поддержку со стороны производителя, доступность запасных частей и развитую сеть сервисных станций, охватывающую территорию страны. В совокупности эти факторы позволяют рассматривать «Валдай 45 LNG» как практичный инструмент для транспортных предприятий, делающих ставку на снижение операционных издержек и переход на более экологичный вид топлива без ущерба для надежности перевозок.