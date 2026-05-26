Выбора нет: особенности эксплуатации большегрузов из КНР в России

Эксперт Волков рассказал порталу «АвтоВзгляд» о наиболее серьезных недостатках популярных сегодня в России китайских грузовиков. При этом он признал, что выбор машин даже среди представленных у нас брендов из КНР сегодня в стране весьма скудный. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

— В сфере отечественного коммерческого транспорта, как и в легковом сегменте, в настоящее время сохраняются проблемы, связанные с эксплуатацией «чайнакаров», свидетельствует технический директор компании «ААА Траксервис» Дмитрий Волков.

Организация, которую представляет наш эксперт, занимается продажей, ремонтом и обслуживанием грузовых автомобилей с 2001 года, являлась официальным дилером бренда MAN в России. С 2022 года имеет статус официального дилера автомобилей Sitrak и Howo, которые по своим характеристикам считаются максимально близкими к упомянутой европейской марке. Иными словами, собеседнику портала «АвтоВзгляд» есть, с чем сравнивать изделия наших новых восточных партнеров.

— По прошествии четырех лет работы с китайскими брендами очевидно, — утверждает Волков, что их качество проигрывает европейскому, к которому привыкли покупатели до масштабного «исхода» так называемых глобальных автостроителей в 2022 году. Основные проблемы грузовиков из КНР, с которыми обращаются к «ААА Траксервис», касаются электрики (ошибки, сбои электронных систем, подгнивание проводки), ходовой части (низкий ресурс подвески) и АКП TraXon от ZF китайской сборки (износ вилки переключения передач)...

Тем не менее, заметим, концерн Sinotruk, владеющий марками Sitrak и Howo, за время присутствия на рынке нашей страны продал более 75 000 автомобилей российским покупателям, а ближайший китайский бренд-конкурент — лишь около 20 000 единиц. Но поскольку текущая статистика по конкретной компании основывается на значительно большем объеме информации, чем имеется по аналогам, то не совсем корректно делать однозначные выводы о качестве изделий другого автостроителя, так что вернемся к «Ситраку» и «Хово».

— К плюсам этих машин можно отнести тот факт, что в рамках гарантийного ремонта, — продолжает специалист, — производители стараются покрыть максимальное количество возможных неисправностей, которые европейские поставщики даже не рассматривали как гарантийные. Так, на СТО «ААА Траксервис» по гарантии покрывается более 95% случаев обращений клиентов с вышеописанными и другими неисправностями...

Портал «АвтоВзгляд» внимательно отслеживая ситуацию в отечественном сегменте коммерческого транспорта обратил внимание на то, что хотя в нашей стране за несколько лет китайской экспансии в этой сфере успели сложиться диаметрально противоположные мнения о китайских грузовиках, однако негативные отзывы все же преобладают. Но при этом претензии скептиков к грузовым «чайнакарам» никак не повлияли на агрессивное завоевание ими отечественного рынка. И возникает закономерный вопрос: почему так происходит? Хотя ответ — прост.

До начала «санкционной войны» Запада против России «большая евросемерка» (DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo) занимала около 70% нашего рынка тяжелых грузовиков, а уже в 2024-м почти такая же доля — 62% - приходилась уже на «большую китайскую пятерку» (Sinotruk, Dongfeng, FAW, Shacman, Foton). При этом КамАЗ сократил долю на рынке до 12,9%, МАЗ — до 5,2%, «Урал» — до 2,2%.

И стоит ли удивляться, что сегодня просто некому бросить вызов «китайской экспансии» в комтрансе, даже несмотря на многочисленные огрехи изделий из КНР? Да, гарантийный ремонт в этом сегменте покрывает свыше 95% обращений, но есть ли гарантия, что ситуация не изменится в худшую сторону, учитывая факт сложившейся на отечественном рынке монополии нескольких зарубежных поставщиков, примерно 90% продаж которых приходится всего на двух из них?