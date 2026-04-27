«Грузовой» коллапс в России: склады забиты нереализованным большегрузами

За первый квартал 2026 года продажи тяжелых грузовиков в России рухнули на 30%, производство — также на треть. Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов в беседе с порталом «АвтоВзгляд» пояснил: рынок оказался в ловушке из-за разрыва торговых связей, проблем с китайской техникой и хаотичного изменения правил игры для бизнеса.

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе-марте 2026 года в России реализовано всего 8,9 тысячи новых тяжелых грузовиков — на 30% меньше, чем год назад. Производство грузового транспорта сократилось до 25,5 тысячи единиц, что также на 30,1% ниже показателей 2025-го. Корни кризиса — в 2023 году, когда после ухода западных брендов к нам хлынул неконтролируемый поток китайских грузовиков.

Тогда продажи взлетели на 82% - до 125,7 тысячи машин, но уже к 2025-му рынок рухнул на 54%. Сейчас китайские тягачи занимают 75% продаж, но их массированное присутствие не стабилизирует ситуацию, а лишь усугубляет ее. В том числе и потому, говорит Валерий Солдунов, что работы для перевозчиков стало заметно меньше:

— Мы общались с многими логистическими компаниями, и сегодня работы для них, на самом деле, стало меньше. Одна из самых главных причин — нарушение тех торговых связей, которые были. А меньше груза — меньше потребность в тягачах. Без возобновления прежних грузопотоков никакая новая техника не поможет...

При этом за два последних года китайские производители затопили рынок автомобилями, которых никто не просил в таких объемах. Как пояснил в беседе с «Известиями» руководитель практики «Транспорт и логистика» компании Strategy Partners Анатолий Грек, скидки на грузовики из Поднебесной сегодня достигают 30-40%, некоторые дистрибуторы готовы отдавать машины с отсрочкой платежа на два года. Продукт полностью обесценен, а его эксплуатационные расходы остаются загадкой. С этим согласен и председатель ВОА:

— Перейти вот так быстро на рельсы китайского производителя нам трудновато. Те машины, что в Россию поступают, сертифицируются очень трудно и долго. Да и ремонт, и обслуживание «китайцев» имеют определенные отрицательные моменты. Так что китайские грузовики — вынужденный выбор, а их надежность пока уступает ушедшим западным брендам. Ремонтная инфраструктура под них только формируется, а запасных частей в нужном количестве не хватает, — констатирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

По словам Солдунова, бизнес с удовольствием бы перешел с дорогих «поднебесных» авто на отечественные, но наши производители нужных объемов не дают. А дополнительная налоговая нагрузка на китайские грузовики пока не стимулирует их выпуск в РФ. Да и правила игры на рынке меняются слишком быстро Бизнес, привыкший планировать на годы, сегодня не может заглянуть даже на квартал вперед.

Повышение утильсбора, скачки ключевой ставки, внезапные требования по локализации, цифровая платформа «ГосЛог» — каждое новое правило застает перевозчиков врасплох. «Правила игры меняются настолько часто, что бизнес просто не успевает под них подстраиваться», — пояснил автоэксперт.

Когда ждать роста? Магистральные тягачи обновляются компаниями раз в семь лет, и сейчас мы находимся в нижней точке, заявил «Известиям» управляющий партнер консалтингового агентства «Стратегия дела» Александр Цыпин, рост возможен в 2027-2028 годах, когда старый парк окончательно износится. Но для этого нужна не только новая техника, но и внятная государственная политика.

— Но, — резюмирует Соломонов, — рост возможен только в условиях стабилизации рынка. И мы надеемся, что все-таки возникнет возможность эту стабилизацию ускорить. Но, повторю, пока правила игры меняются постоянно — устойчивый рынок невозможен...